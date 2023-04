Pobili przechodnia, nie wiedzieli, że to policjant

Dwóch mężczyzn zaatakowało przechodnia w Gostyninie, uderzając go pięściami w głowę. Gdy zaatakowany powiedział, że jest policjantem, napastnicy uciekli. Zostali zatrzymani po godzinie. Za pobicie grozi im do trzech lat więzienia.

Jak poinformował w piątek rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie mł. asp. Paweł Klimek, do napaści doszło na początku tygodnia, gdy dwóch mieszkańców powiatu w wieku 23 i 35 lat "zaczepiło słownie przechodzącego obok mężczyznę, który rozmawiał przez telefon" - atakujący podbiegli do przechodnia i zaczęli uderzać go pięściami w głowę oraz w tułów.