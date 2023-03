"Wypił kilka piw i wino, po czym wybrał się w podróż do dziewczyny". Zatrzymał go inny kierowca

Na drodze ekspresowej S8 w Deskurowie kierowca zwrócił uwagę na bmw jadące wężykiem. Zmusił kierującego do zatrzymania się na pasie awaryjnym. Kiedy podszedł do auta, od razu wyczuł alkohol. Mężczyzna bez wahania wyciągnął kluczyki ze stacyjki i powiadomił policję.

16 marca w godzinach porannych dyżurny wyszkowskich policjantów otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy, który "został ujęty" na trasie S8 w Deskurowie, w okolicach Wyszkowa. Na miejsce wysłano policyjny radiowóz. Okazało się, że to zgłaszający przestępstwo mężczyzna zatrzymał podejrzanie poruszające się bmw - jego kierowca jechał slalomem i zajeżdżał drogę innym samochodom.

Mężczyzna postanowił zareagować i zmusił kierowcę osobówki do zatrzymania na pasie awaryjnym. Kiedy podszedł do niego, od razu wyczuł alkohol, bez wahania wyciągnął kluczyki ze stacyjki i powiadomił policję.

"W nocy wypił kilka piw i wino", miał 1,5 promila

Jak podają policjanci, przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie stanu trzeźwości wykazało, że siedzący za kółkiem bmw 26-letni obcokrajowiec miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, a w Polsce przebywał zaledwie kilka miesięcy. - Jak oświadczył, w nocy wypił kilka piw i wino, po czym wybrał się w podróż do swojej dziewczyny - przekazał w komunikacie Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

26-letni kierowca bmw usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. O jego losie zdecyduje sąd. Za to przestępstwo grozi kara do dwóch lat więzienia, zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.