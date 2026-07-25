Mokotów Zakaz kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim Oprac. Dariusz Gałązka |

Kąpielisko przy Jeziorku Czerniakowskim Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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"W związku z przekroczeniem dopuszczalnych parametrów jakości wody kąpielisko Jeziorko Czerniakowskie zostało zamknięte do odwołania. Decyzja została podjęta w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz wszystkich osób korzystających z kąpieliska" - poinformował w komunikacie Urząd Dzielnicy Mokotów.

Jak doprecyzowano na stronie OSiR Mokotów, "kąpielisko pozostaje zamknięte ze względu na parametry mikrobiologiczne wody".

Jeziorko Czerniakowskie przy ulicy Jeziornej to naturalny zbiornik wodny. W jego południowej części jest plaża, kąpielisko i siłownia plenerowa.