Zakaz kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim
"W związku z przekroczeniem dopuszczalnych parametrów jakości wody kąpielisko Jeziorko Czerniakowskie zostało zamknięte do odwołania. Decyzja została podjęta w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz wszystkich osób korzystających z kąpieliska" - poinformował w komunikacie Urząd Dzielnicy Mokotów.
Jak doprecyzowano na stronie OSiR Mokotów, "kąpielisko pozostaje zamknięte ze względu na parametry mikrobiologiczne wody".
Jeziorko Czerniakowskie przy ulicy Jeziornej to naturalny zbiornik wodny. W jego południowej części jest plaża, kąpielisko i siłownia plenerowa.
Źródło: tvnwarszawa.pl