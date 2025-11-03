Zderzenie auta i tramwaju na linii do Wilanowa

Zderzenie na skrzyżowaniu alei Witosa i Jana III Sobieskiego Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Jak poinformował Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich, to kolizja, w której udział brały tramwaj i samochód osobowy.

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. Zastał uszkodzonego forda. - Ma zniszczony lewy bok, wybitą szybę. Na miejscu początkowo pracowała straż pożarna, która zabezpieczała miejsce. Kierowca auta jest badany w karetce. Na miejscu pracują też policja oraz nadzór ruchu - opisał reporter.

Zablokowany przez służby jest jeden pas na skrzyżowaniu, ale ruch odbywa się płynnie. Samochód stoi na pasie zieleni pomiędzy torowiskiem a drogą.

Z powodu zdarzenia drogowego w rejonie skrzyżowania alei Witosa i Jana III Sobieskiego występowały utrudnienia w kursowaniu linii 14, 16 i 19. Ruch tramwajowy został wznowiony o godzinie 13.