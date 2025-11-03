Zderzenie auta i tramwaju na linii do Wilanowa

Jak poinformował Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich, to kolizja, w której udział brały tramwaj i samochód osobowy.
Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. Zastał uszkodzonego forda. - Ma zniszczony lewy bok, wybitą szybę. Na miejscu początkowo pracowała straż pożarna, która zabezpieczała miejsce. Kierowca auta jest badany w karetce. Na miejscu pracują też policja oraz nadzór ruchu - opisał reporter.
Zablokowany przez służby jest jeden pas na skrzyżowaniu, ale ruch odbywa się płynnie. Samochód stoi na pasie zieleni pomiędzy torowiskiem a drogą.
Z powodu zdarzenia drogowego w rejonie skrzyżowania alei Witosa i Jana III Sobieskiego występowały utrudnienia w kursowaniu linii 14, 16 i 19. Ruch tramwajowy został wznowiony o godzinie 13.
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl