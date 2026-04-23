Bagaż na stacji metra. Sześć stacji wyłączonych z ruchu
"Z powodu pozostawionego bagażu na stacji metra linii M1 WILANOWSKA zostały zamknięte na wniosek służb stacje: Ursynów, Służew, Wilanowska, Wierzbno, Racławicka i Pole Mokotowskie" - poinformował pod godzinie 6.20 Zarząd Transportu Miejskiego.
Uruchomiono zastępczą linię Z ZA-METRO. Autobusy kursowały następującą trasą: Metro Stokłosy – Aleja Komisji Edukacji Narodowej – Aleja Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – Aleja Wilanowska – Puławska – Woronicza – Aleja Niepodległości – Batorego – Waryńskiego – Metro Politechnika.
Kilka minut przed godziną 7 poinformowano o zakończeniu utrudnień. "Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu" - podał ZTM.
Podobna sytuacja miała miejsce raptem kilkanaście godzin wcześniej. Przez pozostawiony bagaż wyłączono w środę trzy stacje.
