Tragiczny wypadek na Mokotowie. Motocyklista przebił bariery, uderzył w trzy auta

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło w sobotę o godzinie 22.15. - Przy alei Niepodległości w Warszawie (Mokotów) doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem - przekazał aspirant Jacek Zakrzewski z PSP m.st. Warszawa. Jak dodał, motocykl po zderzeniu przebił znajdujące się przy drodze bariery i uderzył w trzy samochody na parkingu.
- Policjanci na miejscu ustalili, że kierująca toyotą 66-latka, skręcając z alei Niepodległości na ulicę Lenartowicza, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu motocyklem - przekazał młodszy aspirant Jakub Gontarek z komendy stołecznej.
Motocyklista zmarł
Jak powiedział policjant, motocykl siłą rozpędu przebił barierki parkingu, uszkodził trzy zaparkowane pojazdy, zatrzymując się na czwartym, a następnie zapalił się. Pojazd całkowicie spłonął.
Przybyły na miejsce zespół ratowników prowadził reanimację motocyklisty, ale jego życia nie udało się uratować.
Na miejscu wykonano czynności z udziałem prokuratora. Gontarek dodał, że 66-latka była trzeźwa, ale zabezpieczono materiał do dalszych badań. Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń.
