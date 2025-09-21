Tragiczny wypadek na Mokotowie. Motocyklista przebił bariery, uderzył w trzy auta

Śmiertelny wypadek motocyklisty na Mokotowie Źródło: Marcin Kot

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło w sobotę o godzinie 22.15. - Przy alei Niepodległości w Warszawie (Mokotów) doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem - przekazał aspirant Jacek Zakrzewski z PSP m.st. Warszawa. Jak dodał, motocykl po zderzeniu przebił znajdujące się przy drodze bariery i uderzył w trzy samochody na parkingu.

- Policjanci na miejscu ustalili, że kierująca toyotą 66-latka, skręcając z alei Niepodległości na ulicę Lenartowicza, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu motocyklem - przekazał młodszy aspirant Jakub Gontarek z komendy stołecznej.

Motocyklista zmarł

Jak powiedział policjant, motocykl siłą rozpędu przebił barierki parkingu, uszkodził trzy zaparkowane pojazdy, zatrzymując się na czwartym, a następnie zapalił się. Pojazd całkowicie spłonął.

Przybyły na miejsce zespół ratowników prowadził reanimację motocyklisty, ale jego życia nie udało się uratować.

Na miejscu wykonano czynności z udziałem prokuratora. Gontarek dodał, że 66-latka była trzeźwa, ale zabezpieczono materiał do dalszych badań. Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń.

