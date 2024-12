Sprawcy napadu nadal poszukiwani. Ukradli biżuterię wartą półtora miliona złotych

Napad na jubilera w galerii na Mokotowie Źródło: TVN24

Do napadu na salon jubilerski w galerii Westfield Mokotów doszło w poniedziałek przed południem. Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że do salonu wbiegło trzech zamaskowanych sprawców, którzy potraktowali pracownika ochrony gazem łzawiącym, a przedmiotem przypominającym broń sterroryzowali sprzedawczynię. Następnie ciężkimi przedmiotami rozbili gabloty, ukradli biżuterię i uciekli z miejsca zdarzenia.

Straty wyniosły półtora miliona złotych

We wtorek zapytaliśmy policję o poszukiwania. - W dalszym ciągu trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawców. Analizowane są kolejne materiały i dowody zabezpieczone na miejscu i w toku wykonywanych czynności - przekazała nam komisarz Ewa Kołdys, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Policjanci zabezpieczyli na miejscu zdarzenia dwa przedmioty przypominające broń. - W tej chwili wykonywane są ekspertyzy biegłych w zakresie balistyki - zaznacza kom. Kołdys.

Jak przekazała rzeczniczka mokotowskiej komendy, straty szacowane są na półtora miliona złotych. Udało się odzyskać część skradzionej biżuterii. Funkcjonariusze odnaleźli ją porzuconą na terenie centrum handlowego.

Przypomnijmy, że nikomu z pracowników i klientów galerii handlowej nic się nie stało.