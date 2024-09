Podejrzanym botulizm

Sztuczny zbiornik

Staw Promenada to sztuczny zbiornik okresowo wypełniony wodą. Dwukrotnie w ciągu roku prowadzone są prace utrzymaniowe czaszy zbiornika. Woda dopływa do zbiornika przez cały rok. Jest ona napowietrzana za pomocą fontanny. "Zbiornik utrzymany jest w formie naturalnej z uwagi na bytujące tu zwierzęta – ptaki czy płazy" - wyjaśnił Zarząd Zieleni.

"Apelujemy, by nie dokarmiać ptaków pieczywem, które ulega rozkładowi w zbiorniku i szkodzi ptakom, a także, by nie wyrzucać śmieci do stawu" - dodano.

"Martwe ptaki oraz woda we wszystkich warszawskich stawach powinny być na zlecenie miasta przebadane"

"Prosimy Zarząd Zieleni Warszawy i @Biuro Ochrony Środowiska o informacje, jakie do tej pory działania podjęły instytucje odpowiedzialne za stan środowiska naturalnego w mieście i co dalej zamierzają zrobić. Pełne, konkretne informacje na ten temat powinny być podane do publicznej wiadomości - mieszkańcy chcą wiedzieć, że władze cokolwiek robią (obecnie to ja dostaję codziennie telefony, mejle oraz wiadomości na messengerze z pytaniami, co się dzieje i prośbami o pomoc). Uważamy, że martwe ptaki oraz woda we wszystkich warszawskich stawach powinny być na zlecenie miasta przebadane - w dużej liczbie i jak najszerszym spektrum (także w kierunku różnych toksyn) - w celu znalezienia przyczyn ich umierania i opracowania strategii dla zatrzymania tego procesu oraz zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości" - napisano na profilu Ptasi Patrol Fundacji Noga w Łapę.