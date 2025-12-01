"Parówka" przetestowała nowe torowisko. Termin podtrzymany

Wizualizacja trasy tramwajowej na odcinku od Rakowieckiej do Stegien (wideo z 2019 roku)

Trwają ostatnie prace na torowisku przy ulicy Rakowieckiej. W ciągu ostatnich dwóch weekendów podłączana była sieć trakcyjna na nowej linii. Tydzień temu prace sieciowe były prowadzone na skrzyżowaniu z Puławską, a w miniony weekend na skrzyżowaniu z aleją Niepodległości - przy Szkole Głównej Handlowej i stacji metra Pole Mokotowskie.

Ostatnia raz "parówka" jechała tu w 1967 roku

Po zakończeniu prac sieciowych konieczne są jazdy testowe z wykorzystaniem tramwaju pomiarowego. "Ich celem jest sprawdzenie, czy roboty zostały prawidłowo wykonane i ustalenie miejsc, w których konieczne jest ewentualne wyregulowanie sieci trakcyjnej" - wyjaśniły w komunikacie Tramwaje Warszawskie. W niedzielę 30 listopada wóz pomiarowy – jako pierwszy tramwaj – przejechał w obydwu kierunkach nowym odcinkiem torowiska na ulicy Rakowieckiej. Jak przekazali tramwajarze, testy się udały. "To oznacza, że nowa trasa jest przejezdna" - zaznaczyli.

Jako tramwaj pomiarowy wykorzystywany jest dostosowany do tego celu wóz typu 13N (tzw. parówka). To właśnie tego typu wagony jeździły po Rakowieckiej, gdy w 1967 roku zamykano ten odcinek torowiska. Tory na północnej części ulicy istniały między 1927 a 1967 rokiem. Potem pięć linii tramwajowych na tym odcinku zastąpiono autobusami. Po latach historia symbolicznie zatoczyła koło.

Tramwaje na Rakowieckiej jeszcze w grudniu

Na nowym odcinku torowiska rozpoczęły się także pierwsze testy z wykorzystaniem współczesnych tramwajów, które będą obsługiwały odtworzoną trasę na Mokotowie. Będą one kontynuowane przed oddaniem do użytku nowego torowiska.

"Tramwaje z pasażerami pojadą Rakowiecką jeszcze w tym miesiącu" - zapowiedziały Tramwaje Warszawskie. Zostanie tam skierowana linia numer 19. Tramwaje tej linii po wjeździe z Goworka "z dołu", skręcą w lewo w Puławską, a następnie nowym odcinkiem torów dojadą do alei Niepodległości i dalej nią, tak jak dotychczas, na Bemowo.

"Czas przejazdu ze Stegien nową trasą do centrum (do Dworca Centralnego) będzie porównywalny z czasem, w jakim 'dziewiętnastka' jeździ dzisiejszą trasą – ulicami Marszałkowską i Nowowiejską" - opisali tramwajarze. Jak podkreślili, pasażerowie jadący ze Stegien i Dolnego Mokotowa zyskają bezpośredni dojazd w rejon SGH, a do metra będą mogli przesiąść się na stacji Pole Mokotowskie.

Prace na Rakowieckiej trwają od lata ubiegłego roku. Inwestycja miała być gotowa w sierpniu 2025 roku.