Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

131 kilogramów narkotyków w mieszkaniu

|
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Źródło wideo: KRP Warszawa II
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa II
Policjanci w jednym z mieszkań na Mokotowie znaleźli 131 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych, których czarnorynkową wartość oszacowali na około 6,7 miliona złotych. Zatrzymali 27-latka.

Policjanci zdobyli informacje wskazujące na to, że jeden z mieszkańców podwarszawskiego Konstancina-Jeziorny może być powiązany z grupą, zajmującą się magazynowaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Warszawy.

Przez wiele dni prowadzili działania operacyjne, analizowali zebrane informacje oraz zabezpieczyli materiał z monitoringu. Pozwoliło to na ustalenie miejsca przechowywania narkotyków oraz sposobu działania podejrzanego.

Mieszkanie jako magazyn

"Z ustaleń wynikało, że wykorzystywał on mieszkanie na Mokotowie jako magazyn narkotykowy, do którego regularnie przewoził znaczne ilości nielegalnych substancji" - przekazała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Gdy obserwowany mężczyzna opuścił budynek i pojawił się w garażu podziemnym, funkcjonariusze zatrzymali go. Miał przy sobie hermetycznie zapakowane worki z marihuaną.

Przeszukanie lokalu potwierdziło wcześniejsze ustalenia. "W mieszkaniu policjanci znaleźli dziesiątki hermetycznie zamkniętych worków z narkotykami, tabletki MDMA oraz zbrylone substancje psychotropowe" - opisała Haberska. Była tam także gotówka oraz przedmioty świadczące o przygotowywaniu środków odurzających do dalszej dystrybucji.

Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

131 kilogramów narkotyków

"Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 126 kilogramów marihuany, blisko trzy kilogramy mefedronu, oraz blisko dwa kologramy MDMA. Łączna masa zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych wyniosła blisko 131 kilogramów, a ich szacunkowa wartość na czarnym rynku to około 6,7 miliona złotych" - wymieniła Haberska.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych i został aresztowany na trzy miesięce. Grozi mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna usłyszał zarzut handlu narkotykami
Mężczyzna usłyszał zarzut handlu narkotykami
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
NarkotykiPolicjaPrzestępczość w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
15-letnia Oliwia zmarła w szpitalu
"Powiedzieli, że możemy się pożegnać". Czy ich córkę można było uratować?
"Uwaga!" TVN
Poszukiwania na Wiśle
Zniknął pod wodą. Poszukiwania na Wiśle
Wawer
Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11
Uderzył w słup i dachował. Kierowca nie żyje
Emil Jędrzejewski w siedzibie prokuratury
Koniec przesłuchania Emila Jędrzejewskiego. "Protokół liczy 29 stron"
Śródmieście
Składowisko odpadów w Wołominie
Strażacy na składowisku niebezpiecznych odpadów. Z powodu upału
Wołomin
Wyremontują łącznicę przy Nowym Zjeździe
Wakacyjne utrudnienia w stolicy
Ulice
Pożar auta elektrycznego
Kierowca zdążył wysiąść
Reporterka TVN24 Agata Adamek na dworcu w Mławie
Reporterka TVN24 po pół roku odwiedziła przystanek kolejowy w Mławie. To się zmieniło
TVN24
Autostrada A2 zostanie rozbudowana
"Dobudowanie dodatkowych pasów jest koniecznością". Umowa podpisana
Pies był ciągnięty za motorowerem (zdjęcie ilustracyjne)
Oskarżony o znęcanie się nad psem. Twierdzi, że należał do matki
Policjanci i celnicy rozbili gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy
"Lewe" faktury, pranie brudnych pieniędzy
Mężczyzna został zatrzymany przez policję
Podejrzewają go o zabójstwo. Chciał uciec z Polski
TVN24
Nowe przejście podziemne pod stacją Warszawa Gdańska
Przed laty zarzucili jego budowę. Teraz naprawili swój błąd. Przejście otwarte
Śródmieście
Akcja poszukiwawcza na Narwi w Nowym Dworze Mazowieckim
Mężczyzna zniknął pod wodą. Na ratunek rzucił się świadek
Nowy Dwór Mazowiecki
Pożar mieszkania w Radomiu
Pożar mieszkania, dwie osoby ranne. Strażacy musieli wyciąć słupki
RADOM
Tragedia na zawodach (zdj. ilustracyjne)
Dwóch kolarzy zmarło w trakcie wyścigu
Klaudia Kamieniarz
Skrzyżowanie dróg startowych na Lotnisku Chopina
Pęknięcia pasa startowego. Nowe informacje z lotniska
TVN24
Sąd Okręgowy w Radomiu
Radny nie zgadza się z wyrokiem, sprawa wraca do sądu
Radom
Black Hawk nad Warszawą
Śmigłowce nad Warszawą, komunikat wojska
Wola
Ewakuacja pociągu za Modlinem
Ewakuowali pasażerów dwóch pociągów
Zagrożenie pożarowe w Lesie Kabackim (zdjęcie ilustracyjne)
Całkowity zakaz używania ognia w Lesie Kabackim
Ursynów
Warszawskie zoo mówi, jak radzi sobie z upałami
Fala upałów, jak radzą sobie zwierzęta w zoo?
Praga Północ
Śmiertelny wypadek na Mazowszu
Zjechał do rowu i dachował. Nie żyje 21-letnia pasażerka
Zaginiona 16-letnia Katarzyna Lech
Zaginęła 16-letnia Katarzyna
Remont torowiska (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w kursowaniu tramwajów, od poniedziałku bez siedmiu linii
Śródmieście
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadki podczas kąpieli. Nie żyje 37-latek
26-letni motocyklista zginął na miejscu
Uderzył w bariery, zginął na miejscu
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy
Nie płacił rat za Bentleya i Lamborghini
Śródmieście
Pożar zakładu gospodarki odpadami w Mszczonowie
Pożar w zakładzie przetwarzania odpadów. Akcja gaśnicza trwała 15 godzin
Mszczonów
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Zderzenie z radiowozem. Dwie osoby w szpitalu
Targówek

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki