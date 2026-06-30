Mokotów 131 kilogramów narkotyków w mieszkaniu Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków Źródło wideo: KRP Warszawa II Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa II

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Policjanci zdobyli informacje wskazujące na to, że jeden z mieszkańców podwarszawskiego Konstancina-Jeziorny może być powiązany z grupą, zajmującą się magazynowaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Warszawy.

Przez wiele dni prowadzili działania operacyjne, analizowali zebrane informacje oraz zabezpieczyli materiał z monitoringu. Pozwoliło to na ustalenie miejsca przechowywania narkotyków oraz sposobu działania podejrzanego.

Mieszkanie jako magazyn

"Z ustaleń wynikało, że wykorzystywał on mieszkanie na Mokotowie jako magazyn narkotykowy, do którego regularnie przewoził znaczne ilości nielegalnych substancji" - przekazała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Gdy obserwowany mężczyzna opuścił budynek i pojawił się w garażu podziemnym, funkcjonariusze zatrzymali go. Miał przy sobie hermetycznie zapakowane worki z marihuaną.

Przeszukanie lokalu potwierdziło wcześniejsze ustalenia. "W mieszkaniu policjanci znaleźli dziesiątki hermetycznie zamkniętych worków z narkotykami, tabletki MDMA oraz zbrylone substancje psychotropowe" - opisała Haberska. Była tam także gotówka oraz przedmioty świadczące o przygotowywaniu środków odurzających do dalszej dystrybucji.

Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

131 kilogramów narkotyków

"Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 126 kilogramów marihuany, blisko trzy kilogramy mefedronu, oraz blisko dwa kologramy MDMA. Łączna masa zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych wyniosła blisko 131 kilogramów, a ich szacunkowa wartość na czarnym rynku to około 6,7 miliona złotych" - wymieniła Haberska.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych i został aresztowany na trzy miesięce. Grozi mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna usłyszał zarzut handlu narkotykami Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

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