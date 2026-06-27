Szczuła psem w galerii handlowej. Interweniowała policja
Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 18.30. Policjanci z Bielan interweniowali w galerii handlowej przy ulicy Zgrupowania AK "Kampinos". Jak podały służby, interwencja dotyczyła "osoby, która miała szczuć psem innych ludzi." "W związku z zachowaniem kobiety na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł ją do szpitala" - przekazałą Komenda Stołeczna Policji.
Funkcjonariusze po zakończeniu interwencji przekazali psa właścicielce. Okazało się, że kobieta, która przyprowadziła zwierzę do galerii handlowej, nie była jego stałą opiekunką.
Źródło: tvnwarszawa.pl