Bielany Szczuła psem w galerii handlowej. Interweniowała policja Oprac. Alicja Glinianowicz |

Jak zachować się, gdy zaatakuje nas agresywny pies? Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 18.30. Policjanci z Bielan interweniowali w galerii handlowej przy ulicy Zgrupowania AK "Kampinos". Jak podały służby, interwencja dotyczyła "osoby, która miała szczuć psem innych ludzi." "W związku z zachowaniem kobiety na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł ją do szpitala" - przekazałą Komenda Stołeczna Policji.

Funkcjonariusze po zakończeniu interwencji przekazali psa właścicielce. Okazało się, że kobieta, która przyprowadziła zwierzę do galerii handlowej, nie była jego stałą opiekunką.