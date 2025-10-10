Spłonęła altana, strażacy znaleźli zwęglone ciało

Informacja o pożarze altany na terenie ogródków działkowych przy Marymonckiej wpłynęła do strażaków przed godziną 21.40.
- Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej. Paliła się drewniana altana. Po ugaszeniu pożaru strażacy przystąpili do przeszukania pogorzeliska. Znaleźli zwęglone ciało - poinformował aspirant Łukasz Wujek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Po zakończonych działaniach strażaków swoje czynności na miejscu prowadziła policja. Przyczyny pożaru są wyjaśniane.
Czytaj też: Groźna substancja w szkole. Strażacy musieli skuwać podłogę
Autorka/Autor: dg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock