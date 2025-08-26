Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Nagranie

Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra Źródło: Komisariat Policji Metra Warszawskiego

13 sierpnia, w godzinach porannych, policjanci z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu na stacji metra Młociny.

"Według relacji zgłaszających jeden z mężczyzn znajdujących się na zatłoczonym peronie, próbował wepchnąć kobietę oczekującą na pociąg, bezpośrednio pod nadjeżdżający skład, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia" - poinformował w komunikacie Komisariat Policji Metra Warszawskiego.

Podejrzanemu grożą trzy lata więzienia

Rozpoczęły się poszukiwania sprawcy. "Dzięki współpracy z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz nagraniom z monitoringu, szybko ustalono wizerunek oraz personalia 42-latka, który jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy IV Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP Metra Warszawskiego" - przekazali policjanci.

Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 160 Kodeksu karnego – narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za czyn ten grozi do trzech lat więzienia.

