Ten mały piesek biegał w tunelach metra. Czeka na właściciela

Znaleziony w tunelu metra pies
Ruchome schody w łączniku metra
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Małego pieska, który we wtorek wbiegł do tunelu metra, szczęśliwie udało się schwytać. Jak informuje stołeczna straż miejska, czworonóg oczekuje na swoich właścicieli w schronisku na Paluchu.

We wtorek wieczorem informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o przerwie w kursowaniu pierwszej linii metra na części trasy. Powodem był pies, który z niewyjaśnionych przyczyn dostał się do tunelu podziemnej kolejki. Po około 45 minutach został odłowiony przez pracowników metra i przekazany ekopatrolowi straży miejskiej.

Piesek czeka na właścicieli

W środę strażnicy przekazali więcej informacji na temat zdarzenia.

"Przed 19.00 strażnicy miejscy z Ekopatrolu otrzymali zgłoszenie ze stacji metra Wawrzyszew, że w tunelu na torowisku błąka się mały piesek. Funkcjonariusze nawiązali kontakt z dyżurnym metra i jeszcze będąc w drodze dowiedzieli się, że zwierzę przebiegło już na plac Wilsona" - relacjonują strażnicy miejscy.

Po tym, kiedy wreszcie udało się schwytać zwinnego pieska, strażnicy sprawdzili go specjalnym czujnikiem, ale czworonóg nie posiadał indentyfikacyjnego czipa.

"Ponieważ zwierzę było zdrowe, jedynie mocno przestraszone całą przygodą, zostało przewiezione do schroniska na Paluchu. Tam oczekuje na swojego opiekuna lub opiekunkę" - podsumowała straż miejska.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska w Warszawie

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki