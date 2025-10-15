Ten mały piesek biegał w tunelach metra. Czeka na właściciela

Ruchome schody w łączniku metra Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

We wtorek wieczorem informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o przerwie w kursowaniu pierwszej linii metra na części trasy. Powodem był pies, który z niewyjaśnionych przyczyn dostał się do tunelu podziemnej kolejki. Po około 45 minutach został odłowiony przez pracowników metra i przekazany ekopatrolowi straży miejskiej.

Piesek czeka na właścicieli

W środę strażnicy przekazali więcej informacji na temat zdarzenia.

"Przed 19.00 strażnicy miejscy z Ekopatrolu otrzymali zgłoszenie ze stacji metra Wawrzyszew, że w tunelu na torowisku błąka się mały piesek. Funkcjonariusze nawiązali kontakt z dyżurnym metra i jeszcze będąc w drodze dowiedzieli się, że zwierzę przebiegło już na plac Wilsona" - relacjonują strażnicy miejscy.

Po tym, kiedy wreszcie udało się schwytać zwinnego pieska, strażnicy sprawdzili go specjalnym czujnikiem, ale czworonóg nie posiadał indentyfikacyjnego czipa.

"Ponieważ zwierzę było zdrowe, jedynie mocno przestraszone całą przygodą, zostało przewiezione do schroniska na Paluchu. Tam oczekuje na swojego opiekuna lub opiekunkę" - podsumowała straż miejska.