Bielany

20 nietoperzy w butach na balkonie

Małe nietoperze ukryły się w bucie
25.04.2023 | "ZOOstaw, NIE porywaj!". Warszawskie zoo wystosowało ważny apel
Źródło: Maciej Mazur | Fakty TVN
Ekopatrol dostał wezwanie do gromadki nietoperzy na balkonie. Okazało się, że zrobiły sobie kryjówkę w butach właściciela mieszkania. "Widok małych, skrzydlatych ssaków mógł rozczulić każdego" - opisali strażnicy miejscy. Nietoperze wraz ze swoją kryjówką trafiły do Lasów Miejskich.

Wezwanie dotyczyło całej gromadki nietoperzy. Jednak nietypowa kryjówka nocnych ssaków zaskoczyła nie tylko właściciela mieszkania, ale i strażników miejskich.

Wieczorem, 16 listopada, strażnicy miejscy z ekopatrolu otrzymali pilne zgłoszenie z ulicy Klaudyny. Zgłaszający potrzebował pomocy w sprawie goszczącego na jego balkonie stada nietoperzy. "Funkcjonariusze z ekopatrolu niejedno już widzieli i w niejednej interwencji uczestniczyli, ale zastany na miejscu widok, nawet ich zaskoczył" - czytamy w komunikacie.

Po wejściu na balkon właściciel mieszkania wskazał im buty. Zdziwieni zapytali, gdzie są nietoperze. Mężczyzna ponownie wskazał na buty.

Małe nietoperze ukryły się w bucie
Małe nietoperze ukryły się w bucie
Źródło: Straż Miejska Warszawa

"Dopiero z bliska można było zobaczyć, że rzeczywiście w stojących na balkonie sportowych butach aż roi się od nietoperzy. Chroniąc się przed chłodem znalazły sobie dość nietypową kryjówkę. Widok wtulonych w siebie małych, skrzydlatych ssaków mógł rozczulić każdego, jednak nie było to najlepsze i najbezpieczniejsze miejsce na przezimowanie" - zaznaczyli strażnicy miejscy.

W butach do nowej lokalizacji

Strażnicy podjęli decyzję o przewiezieniu nietoperzy do Lasów Miejskich i tu ponownie empatią wykazał się właściciel butów. Żeby nie stresować lekko już rozbudzonych nietoperzy, postanowił, że poświęci swoje buty na rzecz spokoju gnieżdżących się w nim nietypowych gości.

W ten sposób, cała licząca około 20 sztuk rodzina nietoperzy w butach i bezpiecznym transporterze została przewieziona do Lasów Miejskich, gdzie zaopiekują się nimi specjaliści.

Małe nietoperze ukryły się w bucie
Małe nietoperze ukryły się w bucie
Źródło: Straż Miejska Warszawa

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Warszawa

