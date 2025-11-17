Pijany wsiadł za kółko, miał trzy promile

Warszawa z nocną prohibicją w dwóch dzielnicach Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło na ulicy Gwiaździstej, gdzie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KSP zatrzymali do kontroli kierującego dacią.

3 promile alkoholu

"Mężczyzna początkowo nie chciał podać swoich danych osobowych i unikał rozmowy z funkcjonariuszami" – poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Szybko okazało się, że powodem jego zachowania był stan nietrzeźwości. Badanie wykazało, że kierowca miał 3 promile alkoholu we krwi.

45-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i przewieziony do komendy przy ulicy Żeromskiego, gdzie podczas wykonywania z nim czynności policjanci ustalili jego tożsamość.

"Wtedy wyszło też na jaw, że mężczyzna nie tylko kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, ale również nie zastosował się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz obowiązuje go od kwietnia 2023 roku na okres pięciu lat" – podała podinsp. Kozłowska.

Są zarzuty

Po wytrzeźwieniu 45-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do wyroku sądu. Wobec mężczyzny prokurator zastosował policyjny dozór. Teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia.

