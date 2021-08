Pierwsze zniczodzielnie w Warszawie. Zostawisz tu znicz, który można jeszcze wykorzystać

O pierwszych zniczodzielniach w Warszawie poinformował we wtorek jeden z bielańskich radnych Krystian Lisiak. "Zniczodzielnie ustawione zostały przy każdej bramie Cmentarza Północnego na Wólce Węglowej. To realizacja projektu, który wspólnie z Beatą Niedomagałą i Agatą Mikołajczyk zgłosiłem do budżetu obywatelskiego" - napisał Lisiak na Facebooku. Jak wyjaśnił, zniczodzielnia to miejsce na cmentarzu, gdzie można zostawić znicze bez wkładu do powtórnego wykorzystania. "Wszystko po to, aby nie marnować rzeczy i zmniejszać ilość produkowanych śmieci. Myślę, że będzie to również forma wsparcia dla wszystkich, którzy muszą liczyć się z każdym wydawanym groszem" - zaznaczył radny.