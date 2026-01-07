Trzy auta zderzyły się na moście. Jedno z nich obróciło

Na moście Północnym (Skłodowskiej-Curie) doszło do zderzenia trzech samochodów. Jedno z aut stoi przeciwnie do kierunku jazdy. Są utrudnienia w ruchu.
Na miejscu kolizji był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.
- Do zderzenia trzech samochodów doszło na zjeździe z mostu w kierunku Białołęki. Jedno z aut uderzyło w barierki i obróciło się przeciwnie do kierunku jazdy. Zablokowany jest jeden z pasów, na miejscu pracuje policja. Zakorkowany jest cały most – relacjonował reporter.
Zderzenie na moście Północnym
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl