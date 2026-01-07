Trzy auta zderzyły się na moście. Jedno z nich obróciło

Zderzenie na moście Północnym Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na miejscu kolizji był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

- Do zderzenia trzech samochodów doszło na zjeździe z mostu w kierunku Białołęki. Jedno z aut uderzyło w barierki i obróciło się przeciwnie do kierunku jazdy. Zablokowany jest jeden z pasów, na miejscu pracuje policja. Zakorkowany jest cały most – relacjonował reporter.

Zderzenie na moście Północnym Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl