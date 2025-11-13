Logo TVN Warszawa
Białołęka

Drogowcy zamkną fragment Modlińskiej, będą utrudnienia

Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Klępa z dwoma łoszakami przemierza ulicę Modlińską w Warszawie
Źródło: Kontakt 24/ Michał
Drogowcy zamkną w weekend fragment Modlińskiej. Jezdnia w kierunku Pragi na odcinku między Życzliwą i Przaśną zyska nowy asfalt. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają jednak utrudnienia i objazdy.

Roboty drogowe na Modlińskiej rozpoczną się w piątek, 22 listopada o godzinie 22. Na czas prac zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Pragi Północ. Będzie nieprzejezdna na odcinku od ulicy Kuklińskiego do Przaśnej.

Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Ci jadący od Legionowa skręcą w ulicę Kuklińskiego i dalej na most Skłodowskiej-Curie lub zawrócą na rondzie. Wyjeżdżając z Kuklińskiego w Modlińską będzie można skręcić wyłącznie w lewo, czyli w stronę Legionowa.

Natomiast z ulicy Ekspresowej będzie możliwy wyjazd wyłącznie w prawo, a Płużnicka straci całkowicie połączenie z Modlińską.

Objazd zamkniętego odcinka Modlińskiej

Zarząd Dróg Miejskich zapowiada, że objazd dla kierowców jadących od strony Legionowa poprowadzi ulicami: Kuklińskiego, mostem Skłodowskiej-Curie, Wisłostradą do Trasy Toruńskiej. Alternatywna trasa to przejazd ulicami: Klasyków, Czołową i Marywilską do Płochocińskiej lub Trasą Toruńską.

Z Tarchomina będzie można wyjechać ulicami: Myśliborską, Dorodną, Klembowską i Żerańską. Dodatkowo, na potrzeby objazdu na ulicy Dorodnej pomiędzy Myśliborską a Portową będzie jeden kierunek ruchu - w stronę Klembowskiej.

Objazd remontowanego odcinka Modlińskiej
Objazd remontowanego odcinka Modlińskiej
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Drogowcy zapowiadają, że piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z pasów i przejazdu na skrzyżowaniu Modlińskiej z ulicą Kuklińskiego. Zamknięta zostanie zebra po stronie prowadzonych robót. Dostępne będą przejście i przejazd po drugiej stronie ronda.

Jedno z przejść dla pieszych zostanie także zamknięte przy ulicy Ekspresowej.

Autobusy zmienią trasy

Na czas remontu Modlińskiej autobusy zmienią swoje trasy. Na objazdy skierowane zostaną pojazdy linii: 126, 186, 509, 516, 518, 723, 731, N03, N13 i N63. Informacje o szczegółach zmienionych tras można znaleźć na stronie wtp.waw.pl.

Prace zakończą się w poniedziałek, 25 listopada około godziny 4. Wówczas zostanie przywrócona podstawowa organizacja ruchu.

Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nawierzchnia gotowa, jest szansa na mniejsze korki
Śródmieście
Frezowanie alei Waszyngtona
Zaczyna się remont w alei Waszyngtona
Praga Południe
Dworzec Gdański podczas zamknięcia stacji Warszawa Centralna
Warszawa bez Centralnego i 10 stacji metra
Śródmieście
Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Dzielnica Białołęka/facebook.com

Remonty i utrudnienia w Warszawie
