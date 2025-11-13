Drogowcy zamkną fragment Modlińskiej, będą utrudnienia

Roboty drogowe na Modlińskiej rozpoczną się w piątek, 22 listopada o godzinie 22. Na czas prac zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Pragi Północ. Będzie nieprzejezdna na odcinku od ulicy Kuklińskiego do Przaśnej.
Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Ci jadący od Legionowa skręcą w ulicę Kuklińskiego i dalej na most Skłodowskiej-Curie lub zawrócą na rondzie. Wyjeżdżając z Kuklińskiego w Modlińską będzie można skręcić wyłącznie w lewo, czyli w stronę Legionowa.
Natomiast z ulicy Ekspresowej będzie możliwy wyjazd wyłącznie w prawo, a Płużnicka straci całkowicie połączenie z Modlińską.Objazd zamkniętego odcinka Modlińskiej
Zarząd Dróg Miejskich zapowiada, że objazd dla kierowców jadących od strony Legionowa poprowadzi ulicami: Kuklińskiego, mostem Skłodowskiej-Curie, Wisłostradą do Trasy Toruńskiej. Alternatywna trasa to przejazd ulicami: Klasyków, Czołową i Marywilską do Płochocińskiej lub Trasą Toruńską.
Z Tarchomina będzie można wyjechać ulicami: Myśliborską, Dorodną, Klembowską i Żerańską. Dodatkowo, na potrzeby objazdu na ulicy Dorodnej pomiędzy Myśliborską a Portową będzie jeden kierunek ruchu - w stronę Klembowskiej.
Drogowcy zapowiadają, że piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z pasów i przejazdu na skrzyżowaniu Modlińskiej z ulicą Kuklińskiego. Zamknięta zostanie zebra po stronie prowadzonych robót. Dostępne będą przejście i przejazd po drugiej stronie ronda.
Jedno z przejść dla pieszych zostanie także zamknięte przy ulicy Ekspresowej.
Autobusy zmienią trasy
Na czas remontu Modlińskiej autobusy zmienią swoje trasy. Na objazdy skierowane zostaną pojazdy linii: 126, 186, 509, 516, 518, 723, 731, N03, N13 i N63. Informacje o szczegółach zmienionych tras można znaleźć na stronie wtp.waw.pl.
Prace zakończą się w poniedziałek, 25 listopada około godziny 4. Wówczas zostanie przywrócona podstawowa organizacja ruchu.
Autorka/Autor: kk/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Dzielnica Białołęka/facebook.com