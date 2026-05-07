Pożar w budynku biurowym elektrociepłowni Żerań
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Pierwszą informację o pożarze w elektrociepłowni Żerań otrzymaliśmy na Kontakt24.
Potwierdzili to strażacy. Ze wstępnych informacji wynika, że pracownicy ewakuowali się z budynku.
- Do pożaru doszło w jednym z pomieszczeń piwnicznych. Było tam składowane drewno, plastik i papier. Było spore zadymienie. Trwa oddymianie budynku biurowego - poinformował Robert Dziubak ze stołecznej straży pożarnej.
Na miejscu w szczytowej fazie pożaru pracowało dziewięć zastępów.
Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock