Czarny dym nad Żeraniem
Na Kontakt otrzymaliśmy informację, że nad Białołęką widać czarny dym.
Unosi się on w okolicy PKP Żerań. Z naszych ustaleń wynika, że pali się pustostan.
O szczegóły zapytaliśmy straż pożarną. Pożar wybuchł w pustostanie o konstrukcji murowano-drewnianej przy ulicy Marywilskiej. Strażacy zgłoszenie otrzymali o godzinie 16.15.
- Cały budynek o wymiarach pięć na osiem metrów był objęty ogniem. Pożar nie rozprzestrzenił się na okoliczne zabudowania. Trwa dogaszanie i przelewanie pogorzeliska. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych – poinformował mł. kpt. Hubert Kosyl z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.
Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej.
Źródło: tvnwarszawa.pl