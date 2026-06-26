Białołęka Czarny dym nad Żeraniem

Czarny dym nad Żeraniem Źródło wideo: Paulina Borowska/tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Paulina Borowska/tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na Kontakt otrzymaliśmy informację, że nad Białołęką widać czarny dym.

Unosi się on w okolicy PKP Żerań. Z naszych ustaleń wynika, że pali się pustostan.

Czarny dym nad Żeraniem Źródło zdjęcia: Paulina Borowska/tvn24.pl

O szczegóły zapytaliśmy straż pożarną. Pożar wybuchł w pustostanie o konstrukcji murowano-drewnianej przy ulicy Marywilskiej. Strażacy zgłoszenie otrzymali o godzinie 16.15.

- Cały budynek o wymiarach pięć na osiem metrów był objęty ogniem. Pożar nie rozprzestrzenił się na okoliczne zabudowania. Trwa dogaszanie i przelewanie pogorzeliska. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych – poinformował mł. kpt. Hubert Kosyl z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej.

Czarny dym nad Żeraniem Źródło zdjęcia: Paulina Borowska/tvn24.pl