Ustalenia śledczych wskazują, że pożar hali targowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie był efektem podpalenia na zlecenie rosyjskich służb. - Były grupy zadaniowe kierowane prawdopodobnie przez funkcjonariuszy służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, które wykonywały następnie działania na terenie Polski i Litwy - mówi o sprawcach minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

Kluczowe fakty: Od blisko roku trwa śledztwo Prokuratury Krajowej badające okoliczności spłonięcia hali centrum handlowego w Warszawie.

"Wiemy już na pewno, że wielki pożar na Marywilskiej był efektem podpalenia na zlecenie rosyjskich służb" - poinformował w niedzielę premier Donald Tusk.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar przekazał, że część podejrzanych została już zatrzymana. Inni zostali zidentyfikowani i są poszukiwani. Wydano listy gończe i Europejskie Nakazy Aresztowania.

- Polskie władze będą konsekwentnie działały na rzecz tego, aby doprowadzić wszystkich do odpowiedzialności w tym osób, które kierowały tym haniebnym aktem dywersji - zapowiedział Bodnar.

"Haniebny akt dywersji"

O szczegółach śledztwa w tej sprawie mówił w poniedziałek rano minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami, że jest ono "bardzo zaawansowane". - Część czynności w tym śledztwie przeprowadzanych była na terenie Litwy, część osób też właśnie tam jest zatrzymana. W stosunku do części wydane zostały listy gończe oraz Europejskie Nakazy Aresztowania - przekazał.

- Dotychczas zgromadzony materiał dowodowy - nie tylko jakieś pojedyncze dowody, ale szereg dowodów - wskazuje na to, że to była akcja organizowana, inspirowana i kierowana z terenu Federacji Rosyjskiej - podkreślił minister. Wyjaśnił, że udałoby się zgromadzić tak wielu informacji i dowodów, gdyby nie zatrzymania dokonane przez polskie i litewskie służby.

Odnosząc się do osób zatrzymanych oraz poszukiwanych w sprawie, minister wyjaśnił, że są to kilkuosobowe grupy. - Trudno powiedzieć, ile osób po stronie Federacji Rosyjskiej było zaangażowanych w planowanie tego działania. To były takie grupy zadaniowe kierowane prawdopodobnie przez funkcjonariuszy służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, które wykonywały następnie działania na terenie Polski i Litwy - opisał Bodnar.

Adam Bodnar o osobach odpowiedzialnych za pożar na Marywilskiej Źródło: TVN24

Jak dodał, w śledztwo zaangażowanych zostało ponad 50 prokuratorów, ponad stu policjantów, a także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - Sama akcja oględzin terenu pogorzeliska spowodowała, że udało się odzyskać dla osób poszkodowanych sporo gotówki i kosztowności. To też ważna okoliczność dla osób pokrzywdzonych sprawą - przypomniał.

Pożary w Polsce i Litwie

Minister mówił także o śledztwie w wywiadzie dla radiowej Trójki. Pytany o sprawców, poinformował, że są to osoby, które nawiązały współpracę z rosyjskimi służbami. - I oczywiście ich status trudno jest jednoznacznie określić, bo kim innym byli wykonawcy, kim innym były osoby, które dokumentowały, wysyłały nagrania potwierdzające to, że doszło do pożaru, a kim innym osoby zlecające - zaznaczył.

Poinformował też, że osoba powiązana z podpaleniem przy Marywilskiej była również zaangażowana w podobne wydarzenie w Wilnie - co wskazuje, że mogła to być osoba ściśle współpracująca, a nie przypadkowy wykonawca. - Ważne jest to, że ta osoba, która była związana z tym podpaleniem na Marywilskiej, też była związana z aktem podpalenia, jeśli chodzi o Wilno, czyli wygląda na to, że to był bardziej taki zaangażowany współpracownik - ocenił Bodnar.

Prokurator generalny zaznaczył, że z jednej strony podejrzanymi są osoby, które koordynowały działania ściśle powiązane ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej, a z drugiej - same te służby wyspecjalizowały się w rekrutowaniu ludzi za pośrednictwem mediów społecznościowych do wykonywania określonych zadań.

"Na zlecenie rosyjskich służb specjalnych"

W niedzielę wspólne oświadczenie w tej sprawie wydali minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar i minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Poinformowali, że od roku Mazowiecki Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej przy wsparciu Komendy Stołecznej Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi intensywne śledztwo wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia. "Polskie służby współpracują ze stroną litewską, gdzie również część sprawców realizowała działania dywersyjne" - dodali.

Ministrowie podali, że do prowadzonego śledztwa zaangażowano nadzwyczajne środki: w oględzinach na terenie pogorzeliska, trwających łącznie 121 dni, wzięło udział 55 prokuratorów i 100 policjantów, wspieranych przez ekspertów i techników, przesłuchano ponad 70 świadków oraz 530 pokrzywdzonych.

"Obecnie, na podstawie zgromadzonych dowodów wiemy, że pożar był efektem podpalenia dokonanego na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Mamy pogłębioną wiedzę na temat zlecenia i przebiegu podpalenia oraz sposobu jego dokumentowania przez sprawców. Działania ich były organizowane i kierowane przez ustaloną osobę przebywającą w Federacji Rosyjskiej. Część sprawców przebywa już w areszcie, pozostali są zidentyfikowani i poszukiwani. Prokuratura, Policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontynuują czynności śledcze i operacyjne mające na celu ich ujęcie" - przekazali ministrowie.

Około dwa tysiące poszkodowanych kupców

Do wybuchu pożaru budynku Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie doszło 12 maja 2024 r. Liczba kupców poszkodowanych w wyniku pożaru oraz ich pracowników szacowana jest na około 2 tys. osób.

Śledztwo w sprawie pożaru zostało wszczęte 13 maja 2024 r. Oględziny pogorzeliska rozpoczęto 30 lipca 2024 r., po uprawomocnieniu się decyzji nadzoru budowlanego zezwalającej na rozbiórkę spalonej hali. W śledztwie zabezpieczono ślady i przedmioty, które mogły mieć związek z wybuchem pożaru.

