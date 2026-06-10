Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Awantura o centrum handlowe przy Modlińskiej. Jest decyzja prokuratury

|
Kupcy pod Centrum Handlowym Modlińska 6D
Nerwowo przed Centrum Handlowym Modlińska 6D
Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ umorzyła postępowanie w sprawie uporczywego nękania kupców z centrum handlowego Modlińska 6D. W ubiegłym roku po długotrwałym konflikcie między przedsiębiorcami, a zarządcą hali, obiekt został zamknięty.

Jak informowaliśmy w maju ubiegłego roku, zarządca centrum handlowego Modlińska 6D postanowił je zamknąć. Pomiędzy kupcami a ochroniarzami, którzy nie chcieli ich wpuścić na teren obiektu, doszło do konfrontacji. Na miejscu interweniowała policja, a sprawa trafiła do prokuratury.

"Część kupców ignorowała przepisy"

Zarządzający centrum handlowym Modlińska 6D informował o zamknięciu hali targowej na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z 16 kwietnia 2025 roku, utrzymującej w mocy wcześniejszą, zaskarżoną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Tym samym decyzja stała się ostateczna i podlegająca natychmiastowej wykonalności.

Zarządca Modlińskiej 6D przekazał w oświadczeniu, że decyzję poprzedziły liczne kontrole, a straż pożarna, która również punktowała uchybienia, groziła wysokimi grzywnami. "Stało się tak z powodu różnych działań kupców, które ściągały zagrożenie bezpieczeństwa dla obiektu i odwiedzających go gości takich jak: organizowanie stoisk handlowych w sposób uniemożliwiający dostęp do hydrantów, znoszenie wielkich butli gazowych i budowanie improwizowanych instalacji gazowo-elektrycznych, zamykanie i blokowanie wyjść ewakuacyjnych" - wyliczał zarządca hali.

- Zamknięcie hali to efekt długiego procesu, w którym priorytetem było bezpieczeństwo ludzi. Niestety, część kupców ignorowała zarówno przepisy, jak i ostrzeżenia - wyjaśniał Sebastian Bogusz, przedstawiciel spółki Mirtan, zarządcy obiektu.

Decyzja prokuratury

Kupcy nie godzili się z takim obrotem sprawy. Złożyli zawiadomienie dotyczące uporczywego nękania. Twierdzili, że zarządca i ochroniarze utrudniali im korzystanie z nieruchomości i prowadzenia działalności handlowej, "stosując przemoc innego rodzaju w postaci odłączenia dostępu do wody, blokowanie wjazdu i wejścia na teren nieruchomości". Kupcy skarżyli się również, że byli zmuszani do podpisania umów najmu aa niekorzystnych warunkach.

Według przedsiębiorców na teren wynajmowanych przez nich lokali wdzierały się nieuprawnione osoby. Zarzucili także przywłaszczanie i niszczenie zajmowanych przez nich boksów handlowych.

W środę Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga poinformowała, o umorzeniu postępowania "wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego".

Kupcom przysługuje możliwość złożenia zażalenia na decyzję prokuratury.

Przy Modlińskiej handlowały głównie osoby, które przeniosły się ze spalonej hali przy Marywilskiej. Przez kilka miesięcy trwał konflikt na linii kupcy-zarządca, dotyczący m.in. wysokości czynszu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kupcy pod Centrum Handlowym Modlińska 6D
"Kupcy sforsowali bramę", ochroniarze użyli gazu
Policja interweniowała przy Modlińskiej 6D
Kolejna odsłona sporu w centrum handlowym. Wyłączony prąd i interwencja policji
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Pożar hali przy Marywilskiej. Jest akt oskarżenia
Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Karol Bielski, spot wyborczy z 2024 roku
Pracownicy płacili na kampanię wyborczą dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)
W stolicy powstanie ośrodek leczenia chorób mózgu u dzieci. Inwestycję finansuje Fundacja TVN
Wawer
Policjanci zatrzymali podejrzanego
Zrywał złote łańcuszki w komunikacji miejskiej i znikał w zaroślach
Praga Południe
Na placu zabaw znaleziono zwłoki mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny na placu zabaw
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
8-letni Dawid trafił do kliniki Budzik
Dawid był zdrowy, teraz liczą na cud. 24 minuty, które zmieniły wszystko
Zespół autorów
Dariusz Gałązka Artur WęgrzynowiczKatarzyna Korzeniowska
Pożar pustostanu na Woli
Dym wydobywał się z piwnicy. Do akcji ruszyli strażacy
Wola
Policja zatrzymała mężczyznę, który groził sąsiadom (zdjęcie ilustracyjne)
Wtargnął do mieszkania i groził sąsiadom
Wola
Zdaniem urzędników deweloper wyciął dęby bez zezwolenia
Deweloper nie miał zgody na wycinkę dębów. "W biały dzień poprzewracał je koparkami"
Nowy Dwór Mazowiecki
Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności"
Połączył dzielnice. "Powstał brakujący odcinek drogi dla rowerów"
Wola
W biały dzień wyrywali kwiaty z rabaty przy ul. Łochowskiej. "Karygodne zachowanie"
"Wyjątkowo bezczelna sytuacja". Ukradli rośliny z miejskiej rabaty
Praga Północ
Zawrócony samolot PLL LOT z Warszawy do Tivat (Czarnogóra)
Czterdzieści minut w powietrzu i powrót. Pasażerowie LOT-u przekierowani na inne lotnisko
Włochy
Mężczyzna ukrył się przed policjantami w łanach zboża (zdj. ilustracyjne)
Zajechała mu drogę i zabrała kluczyki. Pijany kierowca uciekł w zboże
Okolice
Policjanci zatrzymali parę pijanych kierowców (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia w dymiącym aucie zdradziła parę pijanych kierowców
Sochaczew
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Miał grozić komendantowi policji, został aresztowany
Okolice
Zabójstwo na Nowym Świecie. Proces Dawida Mirkowskiego
Zabójstwo na Nowym Świecie. Główny oskarżony usłyszał wyrok
Śródmieście
Tramwaj w Alei Niepodległości
Aleja Niepodległości bez tramwajów
Mokotów
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Zginęły dwie osoby. Jest decyzja w sprawie aresztu dla kierowcy taksówki
Zielonka
W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
Zarzuty dla kierownika pociągu po wypadku 17-letniego Dominika
RADOM
Kierowca ciągnika był pijany i ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Kierowca ciągnika pijany i z sądowym zakazem. Dwie osoby w szpitalu
Okolice
Policja zatrzymała 32-latka
Złamał zakaz przebywania przy Brzeskiej, miał cztery kilogramy narkotyków
Praga Północ
Zatrzymania w sprawie kradzieży samochodów
Akcja pod Warszawą. Przeszukali sześć posesji, zatrzymali pięć osób
Okolice
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Chcą zmian w wydawaniu licencji taksówkarskich i weryfikacji praw jazdy
Dariusz Gałązka
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
37-latka zatrzymana na lotnisku
Włochy
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Sprzeczka i śmiertelne potrącenie. Areszt dla kierowcy
Pruszków
Dawid Mirkowski odpowiada za zabójstwo na Nowym Świecie
Maciej zwrócił uwagę, nie żyje. "Nieduży impuls" i "wyrzut ogromnej agresji"
Alicja Glinianowicz
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie. Nowe informacje
Zielonka
23-latek został zatrzymany
Chciał uniknąć policji. Zmienił pas ruchu i zderzył się z autobusem
Ursynów
Policjanci zatrzymali 18-latkę
Oszustwo "na lekarza", policjanci zatrzymali 18-latkę
Wesoła
BUWBAR zamknięty
Prywatna stołówka na UW zamknięta. "Kolejne akty wandalizmu"
Śródmieście
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
"Roznieśli w pył sprzęt, powybijali okna". Szatnie klubu piłkarskiego zdemolowane
Celestynów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki