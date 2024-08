Zamawiała paczki i odsyłała do nadawcy. W każdej czegoś jednak brakowało

"Posługiwała się danymi różnych osób i w sieci zamawiała towar ze sklepów internetowych. Przesyłki wracały do nadawców, ale nie były już kompletne" - tak stołeczna policja opisuje działalność 38-latki. Została zatrzymana, usłyszała zarzuty przywłaszczenia mienia. Jej rówieśnika zgubiło z kolei zamiłowanie do drogich perfum, za które w sklepach nie płacił. On odpowie za kradzież. Obojgu grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Do policjantów stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą dotarła informacja o wyłudzeniach ubrań i kosmetyków.

Przesyłki wracały niekompletne

Przyznała się do wyłudzeń

38-latka usłyszała zarzuty przywłaszczenia mienia. Grozi jej za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Zgubiło go zamiłowanie do drogich perfum

"Co ciekawe, sprawca kradzieży miał na sobie to samo ubranie, co podczas poprzedniej kradzieży przed miesiącem. Pracownik ochrony wezwał wspólny patrol straży miejskiej i policji. Mężczyzna przyznał się do kradzieży i został przewieziony do komendy rejonowej" - podaje w komunikacie stołeczna straż miejska.