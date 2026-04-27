Bemowo Metro w majówkę pojedzie na skróconej trasie. Zamkną dwie stacje

Jak wyjaśnia przewoźnik, wyłączenie fragmentu drugiej linii metra w czasie majówki jest niezbędne do połączenia stacji Bemowo z nowo powstałym obiektem Lazurowa oraz rozbudowy zaplecza technicznego.

Ruszy komunikacja zastępcza

Przez trzy dni, od piątku (1 maja) do niedzieli (3 maja), pociągi metra linii M2 będą jeździły na krótszej trasie - z Bródna do stacji Księcia Janusza.

"Nieczynne będą stacje Ulrychów i Bemowo. W tym czasie uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZM2 między stacją Księcia Janusza a pętlą Osiedle Górczewska" - poinformowała Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

Przy stacji Księcia Janusza do autobusu w stronę Bemowa będzie można wsiąść na przystanku Metro Księcia Janusza 02; natomiast na Bemowie, w kierunku stacji Księcia Janusza autobusy zatrzymają się na przystanku Metro Bemowo 01.

Jak zapewnia Bartoń, rozkłady jazdy autobusów zastępczych i linii 523 będą ze sobą skoordynowane, tak aby na wspólnym odcinku ich tras autobusy pojawiały się na przystankach na przemian.

Budowa metra na Bemowie

W trakcie zamknięcia dwóch stacji metra zostanie położonych około 4,5 km kabli średniego napięcia - chodzi o sześć przewodów w tunelu lewym i trzy przewody w tunelu prawym. "Instalacja ta zapewni zasilanie stacji Bemowo ze stacją Lazurowa oraz stworzy awaryjne, zapasowe połączenie zasilania na potrzeby bezpieczeństwa" - wyjaśnia rzeczniczka metra.

Ponadto wykonany zostanie montaż blisko jednego kilometra anten sieci komórkowej, co umożliwi korzystanie z telefonów komórkowych w tunelu. Zamontowane zostaną też anteny systemu radiołączności na jednym kilometrze tunelu.

Ponadto zamknięcie stacji umożliwi rozbudowę systemu przeciwpożarowego oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, w tym montaż czujników wykrywających zagrożenia, jak również instalację ręcznych ostrzegaczy pożarowych i montaż głośników w łączniku między torami odstawczymi a tunelem.

Dodatkowo w planie jest ułożenie dwóch światłowodów o łącznej długości około dwóch kilometrów.