Bemowo

"Maszynista nie wyhamował". Świąteczny pociąg metra uszkodzony

Świąteczny pociąg metra
Przebieg planowanej linii metra M4 z Białołęki do Wilanowa
Źródło: UM Warszawa
Po niespełna dwóch dniach od premiery świąteczny pociąg metra wymaga naprawy. Jak udało nam się ustalić, maszynista wjechał w barierę na bemowskim krańcu podziemnej kolejki.

Do kolizji wagonu z tak zwanym kozłem oporowym, czyli barierą montowaną na końcu torów, doszło we wtorek o godzinie 11.20 na torach odstawczych za ostatnią stacją drugiej linii metra - Bemowo. W pociągu nie było pasażerów, nikt nie odniósł obrażeń.

Zabrakło miejsca na wyhamowanie składu

Incydent w tunelu metra potwierdziła w rozmowie z tvnwarszawa.pl Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego.

- Skład zahaczył sprzęgiem o element zabezpieczający odcinek już eksploatowany od budowanych torów - wyjaśnia Bartoń. - Uszkodzenie zostało już naprawione, pozostało pomalowanie zarysowania. Najpóźniej jutro pociąg wyjedzie na linię, nie wykluczamy, że uda się jeszcze dziś - przekazała nam w środę przed godziną 10 rzeczniczka metra.

Świąteczny pociąg metra
Świąteczny pociąg metra
Świąteczny pociąg metra
Źródło: Metro Warszawskie
Świąteczny pociąg metra
Świąteczny pociąg metra
Źródło: Metro Warszawskie
Świąteczny pociąg metra
Świąteczny pociąg metra
Źródło: Metro Warszawskie

Jak udało nam się nieoficjalne dowiedzieć, prawdopodobną przyczyną uderzenia w barierę mogła być zbyt duża prędkość, z którą maszynista wjechał na tory odstawcze.

- Gdy zaczął hamować, zabrakło już miejsca na bezpieczne zatrzymanie składu - mówi nam pragnący zachować anonimowość doświadczony pracownik Metra Warszawskiego.

Bożonarodzeniowe metro, tramwaj i autobus

Pojazdy komunikacji miejskiej przyozdobione świątecznymi okleinami wyruszyły w trasę na początku tygodnia. Tematyczne dekoracje znajdują się także w ich wnętrzach.

Świąteczny pociąg w pierwszym tygodniu grudnia miał kursować na drugiej linii metra. W kolejnym miał jeździć na pierwszej.

Szczegóły dotyczące tras, na jakich w kolejnych dniach pojawią się świąteczny autobus i tramwaj, będą udostępniane w mediach społecznościowych Tramwajów Warszawskich, Miejskich Zakładów Autobusowych oraz Warszawskiego Transportu Publicznego.

Ostatni odcinek drugiej linii

Na Bemowie trwa budowa trzech ostatnich stacji drugiej linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Mory. W maju 2025 roku zakończyło się drążenie tuneli, a na przełomie sierpnia i września 2026 roku zaplanowane są jazdy testowe.

Według zapowiedzi wykonawcy, pasażerowie będą mogli korzystać z nowych stacji w listopadzie przyszłego roku. Koszt inwestycji to ponad trzy miliardy złotych. Jej część finansowana jest ze środków unijnych.

Z kolei pod koniec listopada zakończył się pierwszy etap prac przedprojektowych dla czwartej linii metra. Pociągi kursujące tą trasą mają być w pełni autonomiczne.

Prace w tunelach ostatniego odcinka II linii metra
Prace przy budowie drugiej linii metra na Bemowie - listopad 2025
Prace przy budowie drugiej linii metra na Bemowie - listopad 2025
Źródło: Metro Warszawskie
Prace przy budowie drugiej linii metra na Bemowie - listopad 2025
Prace przy budowie drugiej linii metra na Bemowie - listopad 2025
Źródło: Metro Warszawskie
Prace przy budowie drugiej linii metra na Bemowie - listopad 2025
Prace przy budowie drugiej linii metra na Bemowie - listopad 2025
Źródło: Metro Warszawskie
Prace przy budowie drugiej linii metra na Bemowie - listopad 2025
Prace przy budowie drugiej linii metra na Bemowie - listopad 2025
Źródło: Metro Warszawskie

Autorka/Autor: Artur Węgrzynowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Metro Warszawskie

