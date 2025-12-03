"Maszynista nie wyhamował". Świąteczny pociąg metra uszkodzony

Do kolizji wagonu z tak zwanym kozłem oporowym, czyli barierą montowaną na końcu torów, doszło we wtorek o godzinie 11.20 na torach odstawczych za ostatnią stacją drugiej linii metra - Bemowo. W pociągu nie było pasażerów, nikt nie odniósł obrażeń.
Zabrakło miejsca na wyhamowanie składu
Incydent w tunelu metra potwierdziła w rozmowie z tvnwarszawa.pl Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego.
- Skład zahaczył sprzęgiem o element zabezpieczający odcinek już eksploatowany od budowanych torów - wyjaśnia Bartoń. - Uszkodzenie zostało już naprawione, pozostało pomalowanie zarysowania. Najpóźniej jutro pociąg wyjedzie na linię, nie wykluczamy, że uda się jeszcze dziś - przekazała nam w środę przed godziną 10 rzeczniczka metra.
Jak udało nam się nieoficjalne dowiedzieć, prawdopodobną przyczyną uderzenia w barierę mogła być zbyt duża prędkość, z którą maszynista wjechał na tory odstawcze.
- Gdy zaczął hamować, zabrakło już miejsca na bezpieczne zatrzymanie składu - mówi nam pragnący zachować anonimowość doświadczony pracownik Metra Warszawskiego.
Bożonarodzeniowe metro, tramwaj i autobus
Pojazdy komunikacji miejskiej przyozdobione świątecznymi okleinami wyruszyły w trasę na początku tygodnia. Tematyczne dekoracje znajdują się także w ich wnętrzach.
Świąteczny pociąg w pierwszym tygodniu grudnia miał kursować na drugiej linii metra. W kolejnym miał jeździć na pierwszej.
Szczegóły dotyczące tras, na jakich w kolejnych dniach pojawią się świąteczny autobus i tramwaj, będą udostępniane w mediach społecznościowych Tramwajów Warszawskich, Miejskich Zakładów Autobusowych oraz Warszawskiego Transportu Publicznego.
Ostatni odcinek drugiej linii
Na Bemowie trwa budowa trzech ostatnich stacji drugiej linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Mory. W maju 2025 roku zakończyło się drążenie tuneli, a na przełomie sierpnia i września 2026 roku zaplanowane są jazdy testowe.
Według zapowiedzi wykonawcy, pasażerowie będą mogli korzystać z nowych stacji w listopadzie przyszłego roku. Koszt inwestycji to ponad trzy miliardy złotych. Jej część finansowana jest ze środków unijnych.
Z kolei pod koniec listopada zakończył się pierwszy etap prac przedprojektowych dla czwartej linii metra. Pociągi kursujące tą trasą mają być w pełni autonomiczne.
Autorka/Autor: Artur Węgrzynowicz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Metro Warszawskie