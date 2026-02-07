Lawiny w Włoszech. Trzy osoby nie żyją

Lawiny w Alpach. Są ofiary śmiertelne Źródło: Reuters

Jak przekazała agencja informacyjna Reuters, dwie lawiny zeszły w rejonie masywu górskiego Marmolada w Dolomitach.

Alpejska służba ratownicza przekazała, że odnalazła ciało mężczyzny, który wraz z trzema innymi narciarzami zjechał poza trasą ze szczytu Punta Rocca o wysokości ponad 3300 metrów w masywie Marmolada. Służba poinformowała, że mężczyzna zginął przysypany śniegiem po spowodowaniu lawiny, mimo że jego trzej towarzysze natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą wraz z innymi narciarzami, aż do przybycia ratowników.

Ofiary śmiertelne lawin, ratownicy ostrzegają

Kolejnych dwóch narciarzy zginęło w Albosaggi, miejscowości położonej w dolnej części doliny Valtellina w Lombardii.

Alpejska służba ratownicza poinformowała, że nie ma jeszcze potwierdzenia informacji o potencjalnej, czwartej ofierze w Trydencie-Górnej Adydze. Lokalne media podały, że mężczyzna ranny we wcześniejszej lawinie miał umrzeć w szpitalu.

Obfite opady śniegu w Alpach w ostatnich dniach spowodowały kilka lawin. Na początku tego tygodnia w Trydencie-Górnej Adydze zginęło dwóch fińskich narciarzy.

AINEVA, czyli włoskie stowarzyszenie zajmujące się zagrożeniami śnieżnymi i lawinowymi, ostrzegło przed znacznym ryzykiem lawin w niedzielę.

