Świat Osuwisko odcięło ich od świata. Przełom w poszukiwaniach Franciszek Wajdzik |

Akcja ratunkowa w prowincji Xaisomboun w Laosie trwa od ponad tygodnia. We wtorek 19 maja siedem osób utknęło w jaskini, która została zasypana w wyniku burzy z intensywnymi opadami deszczu. Grupa poszukiwała złota oraz dzikich zwierząt. Ratownicy prowadzili wyścig z czasem, ponieważ do tunelu wdarła się woda powodziowa. Po tygodniu służbom udało się dotrzeć do pięciu żywych osób. Teraz trwa walka o odnalezienie pozostałych.

"Nasz zespół to zrobił"

Służby prowadzące akcję w Laosie poinformowały o sukcesie w mediach społecznościowych. Na udostępnionym filmie widać reakcję ratowników na odnalezienie pięciu żywych osób. Wolontariusze wiwatują i padają sobie w objęcia.

- Cały czas się trzęsę. Nasz zespół to zrobił - powiedział Bounkham Luanglath, który uczestniczy w działaniach.

Jak przekazano, obecnie ocaleni nadal znajdują się w jaskini, ale otrzymali już jedzenie oraz niezbędną pomoc medyczną. Zostaną wyciągnięci na powierzchnię, kiedy ratownikom uda się poszerzyć zasypany tunel i wypompować z niego wodę.

- Pilnie potrzebujemy więcej butli tlenowych, 40-litrowych, które należy rozmieścić wzdłuż trasy, ponieważ powietrza w środku jest za mało - przekazał Kengkad Bongkawong, który koordynuje akcję ratunkową.

Priorytetem dla ratowników jest teraz jak najszybsze odnalezienie pozostałej dwójki poszukiwaczy złota.