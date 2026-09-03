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Kanada. Padało tak silnie, że woda wlewała się do autobusów

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Klatka kluczowa-672753
Powódź w Kanadzie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Gwałtowne burze, które w środę przetoczyły się nad obszarem metropolitalnym Toronto w Kanadzie, spowodowały rozległe zniszczenia, powodzie, utrudnienia w transporcie oraz przerwy w dostawach energii elektrycznej. Żywioł doprowadził również do poważnych uszkodzeń jednej z głównych sal koncertowych w Toronto.

Nad południe prowincji Ontario w środę nadciągnęły ulewne deszcze, duży grad oraz warunki grożące wystąpieniem tornada. W niektórych częściach obszaru metropolitarnego Toronto, zwanego także Greater Toronto Area lub GTA, służby meteorologiczne wydały liczne ostrzeżenia dotyczące ekstremalnych warunków pogodowych. W środę po południu niebo nad centrum Toronto pociemniało niemal jak w środku nocy, w tym samym czasie w północnych dzielnicach miasta pojawił się intensywny grad.

Poważne zniszczenia stadionu Rogers

Jednym z najbardziej dotkniętych obiektów był stadion Rogers, jedna z głównych hal koncertowych miasta, która może pomieścić około 50 tysięcy widzów. Obiekt położony w północnej części miasta doznał "znacznych zniszczeń" - poinformowała w oświadczeniu firma Live Nation Canada.

"Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń podczas dzisiejszych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Obecnie oceniamy skalę zniszczeń" - przekazał operator stadionu środowego wieczora.

Zalane ulice i metro

Burza poważnie zakłóciła funkcjonowanie transportu publicznego w Toronto. W godzinach popołudniowego i wieczornego szczytu komunikacyjnego zawieszono ruch metra na odcinku jednej z głównych linii. Na wielu stacjach wagony zostały zatrzymane przez wodę, w środku rozbrzmiewały sygnały alarmowe. Problemy dotknęły również Union Station - jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych miasta. Jeszcze wiele godzin po ustąpieniu największych opadów na stacji utrzymywał się zapach miejskiej kanalizacji.

Policja w Toronto informowała o licznych interwencjach związanych z powalonymi drzewami i zerwanymi liniami energetycznymi w różnych częściach miasta. W środę wieczorem pod jednym z wiaduktów w centrum Toronto w wodzie powodziowej pozostawiono co najmniej dwa częściowo zanurzone pojazdy. Policja odgrodziła teren i ostrzegła mieszkańców przed niebezpieczeństwem. Skutki burzy były widoczne także poza granicami miasta. W Brampton w Ontario odnotowano między innymi uszkodzenie dachu jednego z budynków.

Dziesiątki tysięcy odbiorców bez prądu

Burza spowodowała rozległe przerwy w dostawach energii elektrycznej w całym regionie. Operator Toronto Hydro poinformował, że w czwartkowy poranek bez prądu pozostawało wciąż około 17 tysięcy odbiorców. To znaczny spadek w porównaniu z sytuacją ze środy, kiedy problemy z zasilaniem dotyczyły około 65 tysięcy odbiorców.

Jeszcze większa liczba awarii występowała na obszarach obsługiwanych przez Hydro One, państwowego dostawcę energii elektrycznej w Ontario. Na początku czwartku około 52 tys. odbiorców nadal pozostawało bez prądu. Największe problemy odnotowano na zachód i południowy zachód od Toronto, między innymi w rejonie Hamilton.

"Reagujemy na zgłoszone zagrożenia, w tym przewrócone linie energetyczne i uszkodzony sprzęt elektryczny, koordynując jednocześnie działania naprawcze w całym mieście" - poinformował operator. Jednocześnie ostrzegł swoich klientów, że przywrócenie zasilania może potrwać. - "Biorąc pod uwagę skalę burzy i liczbę awarii, przywrócenie zasilania może zająć trochę czasu i różnić się w zależności od lokalizacji".

Utrudnienia na lotnisku Pearson

Problemy dotknęły również transport lotniczy. Burza spowodowała liczne opóźnienia i odwołania lotów w porcie lotniczym Pearson w Toronto. Administracja lotniska zaapelowała do pasażerów, aby przed udaniem się na lotnisko sprawdzili status swojego połączenia bezpośrednio u przewoźnika.

Skala zagrożenia pogodowego pozostawała dynamiczna także w godzinach wieczornych. Meteorolog CBC Colette Kennedy przedstawiła szczegółową analizę sytuacji i tego, czego mieszkańcy regionu mogą spodziewać się w związku z burzową pogodą.

- Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego wprowadzane są różne ostrzeżenia i alerty - powiedziała.

Kennedy zwróciła uwagę na znaczenie czerwonego alarmu burzowego, który przez pewien czas obowiązywał w mieście. Jak wyjaśniła, taki poziom ostrzeżenia oznacza konieczność podjęcia działań i schronienia się.

- W przypadku silnej komórki burzowej istnieje ryzyko powstania trąby powietrznej - dodała. Meteorolog podkreśliła jednak, że tornado nie jest konieczne, aby burza stanowiła poważne zagrożenie.

Źródło: CBC, CKPG Today
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Tagi:
KanadaburzePowódź
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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