Smog

Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"

Smog
"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie"
Źródło: TVN24
Smog. Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed złą jakością powietrza. Wiadomość z alertem trafiła we wtorek do mieszkańców jednego powiatu.

"Uwaga! Dziś (24.03) prognozowana zła jakość powietrza - SMOG (pyl zawieszony - PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń". - SMS-a o takiej treści otrzymały we wtorek osoby przebywające na terenie powiatu łaskiego w województwie łódzkim.

Szkodliwość pyłu PM10

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera między innymi substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu. Wysokie stężenie PM10 jest wskaźnikiem złej jakości powietrza i może powodować problemy zdrowotne, jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel i zaostrzenie astmy.

Źródła emisji pyłu PM10
Źródła emisji pyłu PM10
Źródło: Polski Alarm Smogowy

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Uwaga! Smog
Uwaga! Smog
Źródło: RCB

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: RCB

SmogAlert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwa
