Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"

"Uwaga! Dziś (24.03) prognozowana zła jakość powietrza - SMOG (pyl zawieszony - PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń". - SMS-a o takiej treści otrzymały we wtorek osoby przebywające na terenie powiatu łaskiego w województwie łódzkim.
Szkodliwość pyłu PM10
Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera między innymi substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu. Wysokie stężenie PM10 jest wskaźnikiem złej jakości powietrza i może powodować problemy zdrowotne, jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel i zaostrzenie astmy.
Czym jest alert RCB
Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.
Opracował Krzysztof Posytek
Źródło: RCB
Źródło zdjęcia głównego: Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock