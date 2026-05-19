Prognoza Pogoda na jutro - środa, 20.05. Nocą mogą snuć się mgły

Noc przyniesie przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie. W pierwszej jej części prognozowane są szybko zanikające opady konwekcyjne. Później spodziewane są liczne zamglenia i lokalne mgły, którym towarzyszyć będą niskie chmury typu stratus. Temperatura minimalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza w Gdańsku, Łodzi i lokalnie na południu do 7-8 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby wiatr z kierunków zmiennych

Pogoda na jutro - środa 20.05

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Po południu lokalnie pojawią się słabe przelotne opady deszczu poniżej pięciu litrów na metr kwadratowy. Prognozowane są też burze, podczas których mocniej popada. W wyładowaniach suma opadów wyniesie do 15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 17-19 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Pomorzu Gdańskim do 20-22 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr przeważnie będzie słaby i zmienny, w drugiej części dnia okresami umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie do 40 do 60 procent. W całym kraju będzie ciepło, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie od dużego do umiarkowanego, pod koniec możliwa jest mgła. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny, powieje przeważnie z północnego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w środę umiarkowane zachmurzenie, po południu nie można wykluczyć słabego przelotnego deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr okaże się słaby, przeważnie północno-zachodni, okresami zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie dalej powoli rosnąć.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie duże zachmurzenie, później możliwa jest mgła. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1021 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie czeka nas zachmurzenie od dużego do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Wiatr początkowo będzie słaby i zmienny, następnie powieje umiarkowanie z kierunków wschodnich. Ciśnienie będzie się wahać, w południe sięgnie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie umiarkowane zachmurzenie, później prognozowane jest zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje zmienny wiatr, od umiarkowanego do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

Na środę w Poznaniu prognozuje się małe zachmurzenie wzrastające w ciągu dnia do umiarkowanego i okresowo dużego. Po południu przelotnie popada deszcz, możliwa jest burza. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 22 st. C. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, słaby i okresami umiarkowany, przy burzy silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie dalej powoli rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu czeka nas początkowo duże zachmurzenie, możliwy jest szybko zanikający przelotny deszcz. W przeważającej części nocy spodziewane jest zachmurzenie od umiarkowanego do małego. Nad ranem możliwe jest zamglenie/niska mgła. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia środa z małym zachmurzeniem wzrastającym w ciągu dnia do umiarkowanego i okresowo dużego. Po południu możliwy jest przelotny deszcz. Słupki rtęci pokażą 22 st. C. Wiatr przeważnie zmienny i słaby, jedynie przy opadach dość silnie powieje, nawet porywiście. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie dalej powoli rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem zachmurzenia od umiarkowanego do małego. Później możliwe jest zamglenie, mogą pojawić się też mgły. Termometry wskażą 6 st. C. Wiatr zmienny, powieje z przewagą sektora zachodniego, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie wystąpi zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zmiennych, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie dalej powoli rosnąć.

