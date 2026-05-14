Pogoda na jutro - piątek, 15.05. Strefa opadów będzie wędrować nad Polską

Noc, deszczowo
Pogoda na noc
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 15.05. W nocy strefa opadów będzie przemieszczać się nad częścią kraju. W dzień również popada, pojawią się też burze. Warunki biometeo przeważnie będą niekorzystne.

Noc na wschodzie oraz północnym zachodzie Polski zapowiada się pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi ciągłymi opadami deszczu o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy. Ich strefa przemieszczać się będzie od Dolnego Śląska w kierunku Pomorza. Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 3-5 st. C na zachodzie, do 7-9 st. C w centrum Polski. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na jutro

Piątek na przeważającym obszarze kraju przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. Poza tym spodziewane są słabe i umiarkowane ciągłe opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw. w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze. Na południu, wschodzie i w centrum Polski przelotnie popada, a także zagrzmi. Termometry pokażą maksymalnie od 12-13 st. C na Pomorzu i Kujawach, przez 14-15 st. C na zachodzie, do 19-21 st. C na wschodzie Polski. Wiatr na zachodzie okaże się słaby, północno-zachodni, a na wschodzie - umiarkowany, południowy. W burzach mocno powieje, w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do 90 procent. Warunki biometeo na krańcach wschodnich i zachodnich będą neutralne, zaś w pozostałych regionach - niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna, bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części dnia spodziewane są burze. Słupski rtęci pokażą maksymalnie 18-19 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi duże zachmurzenie, początkowo możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Na termometrach zobaczymy 6-7 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka pochmurny piątek ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi opadami deszczu z przerwami. Temperatura maksymalna sięgnie 12-13 st. C. Wiatr umiarkowany, powieje ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi ciągłymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Na piątek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi ciągłymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi ciągłymi opadami deszczu. Termometry wskażą 9-10 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami oraz ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13-14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie dość pogodnie, bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 7-8 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 975 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa piątek z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Termometry wskażą maksymalnie 7-8 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 976 hPa i będzie powoli wzrastać.

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
