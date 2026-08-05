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Temperatura wciąż rośnie. Tu rekord padł już wczoraj

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Słońce, upał
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Upały w Polsce wchodzą w kulminacyjną fazę. W środę miejscami już rano było ponad 30 stopni, a po po południu temperatura osiągnęła 38 stopni. Gorąco było także w nocy - w wielu regionach panowała noc tropikalna.

Polska znalazła się pod wpływem ciepłych, zwrotnikowych mas powietrza. W wielu regionach już we wtorek temperatura maksymalna przekroczyła 30 stopni Celsjusza, a z prognoz wynika, że w środę i czwartek będzie jeszcze goręcej.

Upał w środę. 38 stopni na termometrach

W środę krótko po południu w wielu miejscach zapanował nieznośny skwar. Najwyższe wartości na termometrach, 37,4 st. C, odnotowano na dwóch stacjach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - w Kielcach i Sulejowie. Powyżej 37 st. C było także w Rzeszowie, a równo 37 st. C - w Kozienicach. Jak przekazał synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, jeszcze cieplej było na lotnisku w Lublinie, gdzie zanotowano 38 st. C.

Niemal równie gorąco było już przed południem. Według informacji Wasilewskiego o godz. 11 w Rzeszowie odnotowano 36,1 st. C. Niewiele mniej (35,5 st. C) zarejestrowano w Miechowie w woj. małopolskim oraz w Sulejowie w woj. łódzkim, gdzie było 35,3 st. C.

Miejscami upalnie było już rano. Jak podał Wasilewski, w środę granica upału została przekroczona o godz. 9 w Wadowicach w woj. małopolskim, gdzie zanotowano 31,3 st. C. Ponad 30 st. C było także w małopolskich wsiach Łapanów i Jodłownik. Jeśli chodzi o główne stacje synoptyczne IMGW, to o godz. 9 najgoręcej (31,3 st. C) było w Przemyślu.

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Temperatura w środę 5.08 o godzinie 13
Temperatura w środę 5.08 o godzinie 13
Źródło zdjęcia: IMGW

Bez wytchnienia po zmroku. Tu noc była tropikalna

Trwająca fala upałów przyniosła wysokie wartości nie tylko w miejscach, w których najbardziej się ich spodziewamy. Karkonoski Park Narodowy podał, że we wtorek na Śnieżce odnotowano 25,8 st. C. Jak zauważył Krzysztof Krakowski, meteorolog i klimatolog parku, to o 0,1 st. C więcej niż podczas rekordowego pomiaru w czerwcu tego roku. W Szrenicy zarejestrowano z kolei 28,8 st. C - do wyrównania rekordu zabrakło 0,1 st. C.

Bardzo gorąca na Śnieżce była również noc. We wtorek o godz. 23 na Śnieżce było 20,7 st. C, a o godz. 5 rano nawet więcej, bo 21,7 st. C. Jak wyjaśnił Krakowski Park Narodowy, nie możemy jednak mówić o nocy tropikalnej, ponieważ we wtorek o godz. 20 zanotowano 17,7 st. C. Park dodał, że nocą na Śnieżce było wyjątkowo sucho - przez większą jej część nie przekraczała 50 procent, co jest bardzo rzadkie w tym miejscu.

O ile na Śnieżce nie było nocy tropikalnej, o tyle mierzyli się z nią mieszkańcy niżej położonych terenów. Na stacji synoptycznej w Krośnie (woj. podkarpackie) temperatura nie spadła poniżej 23,5 st. C. Ponad 20 stopni było także w niektórych miejscowościach w województwach: łódzkim, śląskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl, Karkonoski PN
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Tagi:
UpałIMGWpogoda
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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