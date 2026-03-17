Susza w Polsce. "Ta mapa wygląda dla nas bardzo źle"

Susza w Polsce i Europie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwsza połowa marca przyniosła skąpe opady. - Deszcz bardzo by się przydał, a jest go za mało, zdecydowanie za mało. Są takie miejsca w Polsce, na przykład w centrum, na wschodzie i na południu, gdzie od początku marca nie spadła ani jedna kropla deszczu - powiedział na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl.

Naukowcy z Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta H. Goddarda należącego do NASA co tydzień publikują wskaźniki dotyczące suszy. Opierają się one na obserwacjach zasobów wodnych na lądzie, pochodzących z danych satelitarnych misji GRACE. Poniższa mapa prezentuje, jak wyglądają aktualne zasoby wody w Europie.

- Ta mapa wygląda dla nas bardzo źle. Ten intensywny czerwony kolor, a także pomarańczowy jest między innymi w Polsce, ale także w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej. To jest właśnie ta obecnie najsuchsza pogoda - tłumaczył Wasilewski. Dodał, że mapa pokazuje stan na 9 marca i odzwierciedla stan wód gruntowych. Kolorem bordowym, czerwonym i pomarańczowym zaznaczone są miejsce, gdzie deficyt wody jest największy.

Gdzie najbardziej brakuje wody? - Oprócz północnej Polski, gdzie zachowana jest norma wieloletnia z lat 1948-2012, to wszędzie jest czerwono - mówił Wasilewski. - Ogromny deficyt wody jest także w Czechach, na Słowacji, częściowo w Niemczech, patrząc dalej na Bałkanach, a także w Ukrainie - dodał.

Wilgotność powierzchniowa gleby Źródło: nasagrace.unl.edu

To permanentne zjawisko w Polsce

Wydawałoby się, że obfitująca w opady śniegu tegoroczna zima zapobiegnie suszy.

- Susza jest od wielu lat w Polsce tak naprawdę permanentna. Niestety, pierwsza połowa marca, która była ciepła, z temperaturą do 19 stopni, sprawiła, że parowanie było duże. To w połączeniu z brakiem nowych opadów spowodowało, że startujemy teraz, czy wiosna właściwie startuje, z bardzo niskiego poziomu wody w ziemi. To źle wróży temu, co będzie działo się w kolejnych tygodniach z roślinami, lasami, uprawami - mówił. - Wody po prostu brakuje - dodał.

