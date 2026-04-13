Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Polskie mierniki hałasu poleciały w stronę Księżyca

|
Polskie mierniki poleciały w kierunku Księżyca
Źródło: TVN24 BiS
W ubiegłym tygodniu zakończyła się misja Artemis II. Czworo astronautów wróciło z orbity okołoksiężycowej. Pobyt ten ma ma przygotować ludzkość na kolejne etapy podboju kosmosu. Do prowadzenia pomiarów w czasie misji wykorzystano mierniki polskiej firmy SVANTEK. Z jej prezesem, Bartłomiejem Rawiczem, rozmawiał Hubert Kijek, dziennikarz TVN24.

Misja Artemis II dobiegła końca. W jej ramach w okolice Księżyca poleciało urządzenie do mierzenia poziomu hałasu, stworzone przez polską firmę SVANTEK. Technologia była wykorzystywana w kosmosie już wcześniej, między innymi podczas misji IGNIS, w której udział wziął polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Polskie mierniki w kosmosie. "NASA je lubi"

- Już od wielu lat NASA używa naszych mierników na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Misja Ignis była demonstracją możliwości nowej generacji naszych mierników, nowych technologii. NASA używa poprzedniej generacji dozymetrów akustycznych, ale widać, że bardzo je lubi. Wydaje się, że po tym, czego dokonał Sławosz, pewnie krok po kroku będą się przestawiać na te mierniki, których polski astronauta używał, ale dalej bardzo lubią te, z których wcześniej korzystali. Potwierdza to fakt, że użyli ich w tak ważnej dla NASA misji, jaką jest Artemis II - opowiadał w rozmowie z dziennikarzem TVN24 BiS Hubertem Kijkiem prezes firmy SVANTEK Bartłomiej Rawicz.

Hałas utrudnia regenreację organizmu

Po co badać poziom hałasu w kosmosie? Jak zwrócił uwagę rozmówca Huberta Kijka, nasz organizm wymaga jakości powietrza, która naturalnie tam nie występuje.

- Urządzenia, które mogą nam to zapewnić, są bardzo głośne. Różnego rodzaju sprężarki, filtry i kompresory generują bardzo dużo hałasu - mówił Rawicz. Jak dodał, hałas ten bardzo mocno wpływa nie tylko na nasz słuch, o czym mówi się najczęściej, ale przede wszystkim na nasz układ odpornościowy, co utrudnia jego regenerację. - Bo o ile możemy przyzwyczaić się do hałasu na poziomie świadomym, tak nie możemy przestać stymulować nim naszego układu odpornościowego - przyznał.

Prezes firmy Svantek ma nadzieję, że mierniki będzie można wykorzystać w kolejnych misjach, a nawet na Marsie.

- Następnym krokiem, na który bardzo czekamy i nad którym rozpoczęliśmy już pracę w trakcie trwania misji Ignis, jest misja Gateway i zainstalowanie naszych mierników na stałe na przyszłej stacji kosmicznej latającej wokół Księżyca. Natomiast na chwilę obecną ten projekt jest w jakimś sensie wstrzymany albo mocno opóźniony, więc nasze prace z tym związane również zostały wstrzymane. Liczymy jednak, że temat szybko wróci i w tej nowej energii po misji Artemis II program Gateway przyspieszy, a my będziemy mogli zainstalować tam nasze mierniki na stałe - mówił rozmówca Huberta Kijka.

Krzysztof Posytek

Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: NASA

Udostępnij:
Tagi:
KsiężycNASA
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom