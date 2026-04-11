Wodowanie kapsuły Orion

Misja Artemis II dobiegła końca. Jej celem było okrążenie Księżyca przez czworo astronautów w kapsule Orion. To osiągnięcie pozwoli przygotować ludzkość na kolejne etapy podboju kosmosu.

Artemis II. Ostatnie przygotowania przed powrotem na Ziemię

Pobudka całej załogi, w skład której wchodzą Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch z amerykańskiej agencji kosmicznej NASA oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej CSA, nastąpiła około godziny 17.35 naszego czasu w piątek. Astronautom towarzyszyły piosenki "Run to the water" amerykańskiego zespołu Live oraz "Free" grupy country Zac Brown Band. Odległość od Ziemi wynosiła wtedy około 98 tysięcy kilometrów.

Tuż przed godziną 20 astronauci rozpoczęli ostatnie przygotowywania kapsuły Orion do lądowania. Koch i Hansen schowali sprzęt, z którego korzystali podczas misji, wyregulowali fotele załogi i upewnili się, że wszystkie przedmioty zostały odpowiednio zabezpieczone przed powrotem na Ziemię. Załoga zapoznała się z raportami pogodowymi oraz otrzymała informacje od załóg ratowniczych.

Po godzinie 20.50 nastąpił kolejny etap. Załoga wykonała pomyślny trzeci manewr korekcji trajektorii powrotnej (RTC3, ang. Return Trajectory Correction) kapsuły. Polegał on na ośmiosekundowym uruchomieniu silników, co zapewni Orionowi pozostanie w odpowiednim położeniu przed wejściem w atmosferę. Dzięki manewrowi astronauci mogą też monitorować systemy nawigacyjne, a także napęd statku.

Około godziny 23.45 NASA poinformowała, że Wiseman, Koch, Glover i Hansen założyli skafandry - te same, które mieli na sobie tuż przed startem. Wszystkie skafandry przeszły test szczelności.

Nastąpiło odrzucenie modułu serwisowego

O godz. 1.34, nastąpiło odłączenie niepotrzebnego modułu serwisowego, który spłonie w atmosferze. Załoga przebywa w bezpiecznym module załogowym. O godz. 1.37 wykonany został ostatni manewr korekcyjny trajektorii. Orion osiągnął maksymalną prędkość, ponad 38 tysięcy kilometrów na godzinę, tuż przed wejściem w atmosferę.

Powrót astronautów. Kluczowy moment

O godzinie 1.54 rozpoczęło się wejście statku Orion w atmosferę. Kapsuła weszła w nią z gigantyczną prędkością, rozpoczynając proces hamowania aerodynamicznego. To był najbardziej stresujący moment - wejście atmosferyczne generuje ogromne temperatury, dochodzące do około 2760 stopni Celsjusza. W tym momencie zaczęła się także sześciominutowa planowana przerwa w łączności radiowej.

Powrót astronautów na Ziemię

Po jej przywróceniu kapsuła Orion rozpoczęła ostatni etap powrotu - opadanie na spadochronach do Pacyfiku. Wodowanie w okolicach San Diego w Kalifornii nastąpiło o godzinie 2.07. Po wodowaniu dowódca Artemis II Reid Wiseman przedstawił krótki raport o stanie załogi, wskazując, że wszyscy astronauci są w dobrym stanie.

Procedura wodowania przebiegła zgodnie z planem, bez żadnych komplikacji. - Od stron Juliusza Verne’a po współczesną misję na Księżyc - nowy rozdział eksploracji naszego niebiańskiego sąsiada dobiegł końca - oznajmił prowadzący transmisję NASA, oceniając, że było to "perfekcyjne" lądowanie. Potem kapsułę okrążyły łodzie ratunkowe.

Zanim astronauci wyjdą na zewnątrz, będą musieli wyłączyć systemy Oriona i przygotowywać się do otwarcia włazu. Ponadto po wodowaniu nurkowie ocenią warunki panujące wokół kapsuły, aby upewnić się, że można bezpiecznie pomóc załodze w wyjściu z Oriona. Należy sprawdzić, czy w wodzie nie ma na przykład amoniaku. Potem właz zostanie otwarty, a do środka wejdzie czworo lekarzy. Każdy z członków załogi będzie opuszczał kapsułę indywidualnie, zaczynając od Christiny Koch, następnie Victora Glovera, Jeremy'ego Hansena i na końcu Reida Wisemana.

W ciągu dwóch godzin od wodowania załoga zostanie przetransportowana na pokład okrętu USS John P. Murtha. Astronauci zostaną poddani wstępnym badaniom medycznym, po czym powrócą na ląd, aby wsiąść do samolotu lecącego do Centrum Kosmicznego im. Johnsona NASA w Houston. Konferencję prasową zaplanowano na godzinę 4.30.

"Nerwowe podekscytowanie" i drobne błędy

Na Ziemi na astronautów czekali bliscy. CNN cytuje ojca Victora Glovera, który na myśl o powrocie syna z kosmosu odczuwa "nerwowe podekscytowanie". - Powrót przez atmosferę wiąże się z trudnościami, ale wielu ludzi modli się za ich bezpieczne wodowanie - powiedział.

Nie tylko rodziny odczuwały pewną nerwowość.

- Nie da się powiedzieć, że nie ma już irracjonalnych obaw - powiedział Amit Kshatriya, zastępca administratora NASA. - Ale mogę powiedzieć, że nie mam żadnych racjonalnych obaw co do tego, co się stanie - zaznaczył, dodając, że ma pełne zaufanie do zespołu.

Kshatriya przyznał, że Artemis II pokazała kwestie, które należy dopracować przed przyszłymi misjami księżycowymi, są one jednak "łatwe" do naprawienia. - Jesteśmy naprawdę zadowoleni i to nie tylko z osiągów maszyny, lecz także ze sposobu, w jaki załoga spisała się podczas misji i tego, czego nas nauczyła [...] - powiedział.

Misja Artemis II