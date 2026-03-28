Dotarli na Florydę. Niebawem okrążą Księżyc

Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch z NASA oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (CSA) - to czworo astronautów, którzy już niebawem znajdą się na pokładzie statku kosmicznego Orion, aby wyruszyć w podróż na orbitę okołoksiężycową.

Setki dni w kosmosie kontra pierwszy raz poza Ziemią

W piątek wspomniana czwórka przyleciała z Houston w Teksasie na Florydę na pokładzie samolotów Northrop T-38, aby wziąć udział w finalnej fazie przygotowań do pierwszej załogowej misji księżycowej od przeszło 50 lat. Przed udaniem się do Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego, zlokalizowanego w Merritt Island, powiedzieli kilka słów do dziennikarzy zebranych na lotnisku.

- Naród (amerykański - red.) i świat długo czekali, żeby to powtórzyć (misję księżycową - red.). To była ciężka praca. To była wspaniała podróż, wspaniale jest być tutaj, na ciepłej Florydzie - powiedział Wiseman, dowódca misji, który podobnie jak Glover i Koch spędził w przestrzeni kosmicznej już trzycyfrową liczbę dni. Dodał, że zarówno on, jak i jego załoga są niezwykle podekscytowani.

Jeremy Hansen, specjalista misji, w przeciwieństwie do swoich amerykańskich kolegów i koleżanki nie był jeszcze w kosmosie. Z tego względu Kanadyjczyk nie wie jeszcze do końca, czego się spodziewać.

- Nie mieszkałem w kosmosie przez ponad sześć miesięcy tak jak ta trójka, dlatego nie będę wiedział, jak unosić się w powietrzu i latać, więc będę tam trochę niezdarny. Spodziewam się, że to będzie jednocześnie zabawne i irytujące - przyznał Hansen.

Członkowie misji Artemis spędzili ponad dwa lata na szkoleniu do misji od chwili, gdy zostali wybrani w 2023 roku. Od 18 marca przebywali na standardowej kwarantannie przed lotem w Centrum Lotów Kosmicznym im. Lyndona B. Johnsona w Houston. Tuż przed startem będą mieszkać w Kwaterze Załogi Astronautów NASA na Florydzie.

Załoga misji Artemis II dotarła na Florydę Źródło: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Program Artemis. Powrót człowieka na Księżyc

W nadchodzących latach NASA planuje w ramach programu Artemis kolejne misje księżycowe. Podczas misji Artemis III, zaplanowanej na połowę 2027 roku, astronauci przeprowadzą testy na niskiej orbicie okołoziemskiej. W trakcie misji Artemis IV, która ma się odbyć na początku 2028 roku, człowiek ma z kolei stanąć na Srebrnym Globie po raz pierwszy od 1972 roku, gdy po jego powierzchni stąpali Harrison "Jack" Schmitt oraz Gene Cernan.

W przyszłości w ramach programu Artemis NASA planuje wybudować na Księżycu bazę. Mają być w niej prowadzone badania naukowe oraz przygotowania do przyszłych lotów załogowych na Marsa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: NASA zmienia plan w sprawie Księżyca

Hubert Kijek o zbliżającym się starcie misji Artemis II Źródło: TVN24