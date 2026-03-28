Dotarli na Florydę. Niebawem okrążą Księżyc

Czworo astronautów, którzy mają okrążyć Księżyc w ramach misji Artemis II, dotarło w piątek na Florydę. Zanim - planowo już za kilka dni - znajdą się w przestrzeni kosmicznej, podzielili się swoimi odczuciami i nadziejami.

Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch z NASA oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (CSA) - to czworo astronautów, którzy już niebawem znajdą się na pokładzie statku kosmicznego Orion, aby wyruszyć w podróż na orbitę okołoksiężycową.

Setki dni w kosmosie kontra pierwszy raz poza Ziemią

W piątek wspomniana czwórka przyleciała z Houston w Teksasie na Florydę na pokładzie samolotów Northrop T-38, aby wziąć udział w finalnej fazie przygotowań do pierwszej załogowej misji księżycowej od przeszło 50 lat. Przed udaniem się do Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego, zlokalizowanego w Merritt Island, powiedzieli kilka słów do dziennikarzy zebranych na lotnisku.

- Naród (amerykański - red.) i świat długo czekali, żeby to powtórzyć (misję księżycową - red.). To była ciężka praca. To była wspaniała podróż, wspaniale jest być tutaj, na ciepłej Florydzie - powiedział Wiseman, dowódca misji, który podobnie jak Glover i Koch spędził w przestrzeni kosmicznej już trzycyfrową liczbę dni. Dodał, że zarówno on, jak i jego załoga są niezwykle podekscytowani.

Jeremy Hansen, specjalista misji, w przeciwieństwie do swoich amerykańskich kolegów i koleżanki nie był jeszcze w kosmosie. Z tego względu Kanadyjczyk nie wie jeszcze do końca, czego się spodziewać.

- Nie mieszkałem w kosmosie przez ponad sześć miesięcy tak jak ta trójka, dlatego nie będę wiedział, jak unosić się w powietrzu i latać, więc będę tam trochę niezdarny. Spodziewam się, że to będzie jednocześnie zabawne i irytujące - przyznał Hansen.

Członkowie misji Artemis spędzili ponad dwa lata na szkoleniu do misji od chwili, gdy zostali wybrani w 2023 roku. Od 18 marca przebywali na standardowej kwarantannie przed lotem w Centrum Lotów Kosmicznym im. Lyndona B. Johnsona w Houston. Tuż przed startem będą mieszkać w Kwaterze Załogi Astronautów NASA na Florydzie.

Źródło: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Program Artemis. Powrót człowieka na Księżyc

W nadchodzących latach NASA planuje w ramach programu Artemis kolejne misje księżycowe. Podczas misji Artemis III, zaplanowanej na połowę 2027 roku, astronauci przeprowadzą testy na niskiej orbicie okołoziemskiej. W trakcie misji Artemis IV, która ma się odbyć na początku 2028 roku, człowiek ma z kolei stanąć na Srebrnym Globie po raz pierwszy od 1972 roku, gdy po jego powierzchni stąpali Harrison "Jack" Schmitt oraz Gene Cernan.

W przyszłości w ramach programu Artemis NASA planuje wybudować na Księżycu bazę. Mają być w niej prowadzone badania naukowe oraz przygotowania do przyszłych lotów załogowych na Marsa.

NASA zmienia plan w sprawie Księżyca
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

NASA zmienia plan w sprawie Księżyca

Klatka kluczowa-323607
Hubert Kijek o zbliżającym się starcie misji Artemis II
Źródło: TVN24

Źródło: Reuters, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Krzysztof Posytek
Czytaj także:
Burza, pioruny
Temperatura podzieliła Polskę w nietypowy sposób. Jest ryzyko, że pojawią się burze
Prognoza
Zimowe warunki w Zakopanem
"Żeby to nie było po polsku, ułańsku, z szabelką i hej-hop"
Polska
Zimowe warunki w Zakopanem
Tu rano nadal mrozi i sypie śniegiem
Prognoza
Burze, pochmurno
Tu w sobotę przydadzą się parasole
Prognoza
Lawina zeszła na przełęczy Zoji La w Indiach
Lawina zasypała autostradę. Zginęło siedem osób
Świat
Nocą drogi zrobią się śliskie od deszczu
Nocą miejscami deszcz ze śniegiem, w dzień może zagrzmieć
Prognoza
Akcja ratunkowa po śnieżycy we włoskiej Emilii-Romanii
Śnieżyca zasypała 100 aut we Włoszech
Świat
Pochmurno, opady deszczu ze śniegiem, zimno
W weekend może zagrzmieć. Co przyniesie nowy tydzień?
Prognoza
Kleszcz afrykański z rodzaju Hyalomma
Groźne patogeny w kleszczach znalezionych w Polsce
Polska
Klin Wyżu Azorskiego dosięga Polski w Wielkanoc
Przed świętami pogoda może stawać na głowie. Co przyniesie Wielkanoc?
Arleta Unton-Pyziołek
Uszkodzenia po silnej burzy w mieście Szombathely
Na wschodzie wiosna, na zachodzie śnieg i gwałtowne wichury
Świat
Burza w Zagrzebiu wyrywała drzewa z korzeniami
Burza Deborah. W stolicy zerwała część dachu szkoły
Świat
Cyklon Narelle uderzył w Australię po raz czwarty
Uderzył ponownie, zakłócił produkcję ważnego paliwa
Świat
Akcja służb mająca na celu uwolnienie uwięzionego humbaka
Humbak uwolnił się z mielizny. Teraz musi dostać się do Atlantyku
Świat
AVI Zakopane
"Noc zmieniła wszystko". Są miasta białe od śniegu
Polska
Halo wokół Księżyca
Świetlista aureola pojawiła się wokół Księżyca
Polska
Wiosna, deszcz, pochmurno
W części kraju słońce, w innych regionach deszcz ze śniegiem
Prognoza
Wyspa Andoeya w Norwegii
Kuter rybacki zakłócił start rakiety
Ciekawostki
Noc, deszcz
W nocy przydadzą się parasole
Prognoza
Gęsta chmura unosiła się ponad drzewami w stanie Iowa
Przyjechali do pożaru. Dym wcale nie był dymem
Świat
Burza, noc, piorun
Gdzie jest burza? Błyska się w kolejnym województwie
Polska
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Czeka nas sporo zawirowań w pogodzie
Prognoza
Humbak utknął na niemieckim wybrzeżu Bałtyku
Próbują zepchnąć humbaka do Bałtyku. "Najwyższa pora na ciężki sprzęt"
Świat
Rozpadająca się kometa C/2025 K1
Kometa się rozpadła, a teleskop zrobił zdjęcia. "To coś wyjątkowego"
Nauka
Opady śniegu w okolicy Bielska-Białej (Mazańcowice)
W godzinę mocno się zabieliło. Powrót zimy na zdjęciach Reportera24
Polska
W Maastricht znaleziono szkielet, który może należeć do muszkietera d’Artagnana
"Zapadła nerwowa cisza". To mogą być szczątki słynnego muszkietera
Świat
Albańczycy przygotowują się do barażowego meczu półfinałowego o awans na mistrzostwa świata z Polską
Pogoda na mecz Polski z Albanią. Czy będzie padać?
Polska
Deszcz, deszczowo, wiosna
Chmury, deszcz, a w górach śnieg
Prognoza
Pożar
Pożar szaleje w Teksasie. "Ogień z łatwością może się rozprzestrzeniać"
Świat
Noc deszcz
Deszczowa noc, lokalnie sypnie śniegiem
Prognoza
