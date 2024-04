Środa to czwarty dzień poszukiwań Rafała Zyski, podejrzanego o zabójstwo żony. Zwłoki 40-letniej kobiety znaleziono w niedzielę w Jagatowie (woj. pomorskie). Do sądu wpłynął wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, wyznaczony sędzia zapoznał się z aktami. Postanowienie o areszcie może stanowić podstawę do wydania listu gończego.

Sędzia zapoznał się z aktami

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku do spraw pionu karnego sędzia Mariusz Kaźmierczak poinformował w środę, że wniosek wpłynął do sądu dzień wcześniej. - W nocy system losujący wyznaczył sędziego referenta, który w środę zapoznawał się aktami - wyjaśnił. Podkreślił, że co do zasady osobę tymczasowo aresztowaną wcześniej doprowadza się do sądu, gdzie jest przesłuchiwana. W tej sytuacji – jak zaznaczył – nie można doprowadzić podejrzanego, więc postanowienie o tymczasowym aresztowaniu może zostać wydane bez jego obecności. - Pozwoli to prokuratorowi zarządzić poszukiwania listem gończym na obszarze całego kraju – powiedział Kaźmierczak. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu może także stanowić podstawę do kolejnego wniosku o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania. Wtedy poszukiwania mężczyzny będą mogły być prowadzone na terenie Unii Europejskiej.