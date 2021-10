Strażacy i żołnierze stawili się w stacji pogotowia, ale nie chcą wsiadać do karetek i podpisywać umów

W związku z protestem ratowników, w Poznaniu brakuje osób do obsady załogi karetek. Wojewoda wielkopolski zdecydował o skierowaniu do pracy w pogotowiu strażaków i żołnierzy. Ci stawili się w stacji pogotowia, ale odmówili podjęcia pracy.

Od kilku miesięcy ratownicy medyczni w różnych częściach Polski protestują przeciwko niskim wynagrodzeniom oraz złym warunkom pracy. Część z nich idzie na zwolnienia lekarskie, część w ramach protestu składa wypowiedzenia. Sytuacja jest dynamiczna - braki obsady są sygnalizowane co jakiś czas w różnych regionach. Od piątku z trudną sytuacją zmaga się Poznań i powiat poznański. Na 260 osób zatrudnionych około 150 zadeklarowało, że nie stawi się do pracy. Spośród 26 zespołów karetek, które są niezbędne, by przez dobę zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, w piątek pracowało zaledwie 14. W sobotę było ich zaledwie 10.

Wojewoda szukał "chętnych"

Braki kadrowe stara się uzupełnić wojewoda wielkopolski. - Wojewoda Michał Zieliński wespół ze sztabem podjął decyzję o kierowaniu zespołów ratownictwa medycznego z najbliższych rejonów operacyjnych. Po drugie staramy się zabezpieczyć ratownikami medycznymi, którzy na co dzień pracują w strukturach straży pożarnej, czyli osobami, które mają takie uprawnienia. Trwa akcja pozyskiwania tych osób. Będziemy w stanie dzisiaj tak zabezpieczyć ten system, żeby w całości zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców - zapewniał w piątek Tomasz Stube, rzecznik wojewody.

Wojewoda skierował również pismo do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o wsparcie ratownikami służącymi w wojsku. Podobne pismo miało też trafić do komendanta wojewódzkiego policji o wsparcie pogotowia w zakresie kierowców do karetek.

Samochody strażackie przed stacją pogotowia Tomasz Wesołowski / TVN 24 Poznań

Szacowano, że do pracy potrzebne będzie 40-50 osób.

"Chętni" są niechętni

Do stacji pogotowia przy ulicy Rycerskiej w Poznaniu zgłosiło się nawet więcej osób, bo około 100. Tyle, że ratownicy z wojska i straży pożarnej pojawili się tylko po to, by odmówić pracy. Nie chcą podpisać umów z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, by nie "wchodzić" między ratowników medycznych a ministerstwo.

Strażacy nie chcą zastępować strażników medycznych Tomasz Wesołowski / TVN 24 Poznań

Na miejscu pojawiła się delegacja od wojewody, która próbuje załagodzić spór. W drodze na miejsce jest także komendant Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Rozmowy cały czas trwają.

