Zyta wyszła na spacer, zginęła 800 metrów od domu. Po 27 latach ruszył proces oskarżonego o zabójstwo

Rodzina zamordowanej Zyty Michalskiej czekała od 1994 roku na wyjaśnienie zagadkowej śmierci dziewczyny. Kilka miesięcy temu policjanci z Archiwum X wskazali podejrzanego 52-latka. Dziś oskarżony o zabójstwo Zyty Waldemar B. stanął przed sądem. Podczas śledztwa przyznał się do winy.

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu ruszył proces w sprawie zabójstwa Zyty Michalskiej. Na ławie oskarżonych zasiada Waldemar B. Z ustaleń policjantów z Archiwum X wynika, że to właśnie on miał odebrać życie 20-latce. Prokuratura przedstawiła 52-latkowi zarzut zabójstwa i usiłowania zgwałcenia. Podczas postępowanie B. przyznał się do winy. Mężczyźnie grozi dożywocie.