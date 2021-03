Kot na gigancie, odnalazł się 300 kilometrów od domu

Teraz odpoczywa w domu po szalonej przygodzie, ale jeszcze kilka dni temu mieszkał w schronisku. Kot ze zdjęcia opuścił dotychczasowy dom i nie wiadomo, jak się znalazł w oddalonym o 300 kilometrów Poznaniu. Zrozpaczeni właściciele już tracili nadzieję na odzyskanie pupila, a ten o mały włos nie trafił do adopcji.

"Ta historia jest doskonałym dowodem na to, że nigdy nie należy rezygnować z poszukiwań zagubionego zwierzaka" - przekonują pracownicy Schroniska dla Zwierząt w Poznaniu. To tam pod koniec lutego trafił biały kot. - Przywieźli go strażnicy miejscy. Został znaleziony na parkingu w Poznaniu. Był w dobrym stanie i nic mu nie dolegało - opowiada Małgorzata Baum, kierownik schroniska.