Poznań. Kobieta i mężczyzna napadli na taksówkarza, zabrali telefon i kluczyki. Podejrzani 28-latkowie z zarzutami

czytaj dalej

Dwóch mężczyzn w wieku 25 i 23 lat oraz 23-letnią kobietę zatrzymali podlascy mundurowi w związku ze sprawą uszkodzenia pięciu samochodów należących do członków grupy Medycy na Granicy i współpracujących z nimi dokumentalistów. Zatrzymani - jak informuje policja - to mieszkańcy Białegostoku. W ich mieszkaniach zabezpieczono maczety i noże, które - zgodnie z przypuszczeniami śledczych – mogły być użyte do uszkodzenia pojazdów. W czwartek (18 listopada) całej trójce postawiono zarzuty. Grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.