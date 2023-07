Gorzów Wielkopolski bez ciepłej wody. Przerwa w dostawie potrwa przez kilka dni

czytaj dalej

Uczniowie szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, już dzisiaj mogą sprawdzić swoje wyniki. Są one dostępne w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU. Wyniki mają wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły średniej - połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin.