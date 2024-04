Zatrzymał się na środku ronda. Twierdzi, że się zamyślił

czytaj dalej

W Turcji odbyły się w niedzielę wybory lokalne. Do oddania głosu uprawnionych było ponad 61 milionów ludzi w 81 prowincjach. Według niepełnych jeszcze wyników, kandydaci rządzącej partii, której liderem jest prezydent Recep Tayyip Erdogan, przegrywają z opozycją w największych miastach kraju. Erdogan przyznał w nocy, że wyniki nie są dla niego satysfakcjonujące. - Lokalne wybory to nie nasz koniec, to punkt zwrotny - powiedział.