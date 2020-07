Przestawiał auto, by zrobić miejsce dla lądującego śmigłowca LPR. Potrącił dwulatka, dziecko nie żyje

Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dwulatka postawiono Michałowi G., który w weekend potrącił chłopca na prywatnej posesji w gminie Książ Wielkopolski. - Mężczyzna przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia - informuje prokurator Łukasz Wawrzyniak. G. tłumaczył śledczym, że do tragedii doszło, kiedy chciał przestawić swój samochód, by zrobić miejsce dla śmigłowca nadlatującego z pomocą dla chorego znajomego.