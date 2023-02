Wysiadła podczas postoju, by przygotować dziecku mleko. Nie zdążyła wrócić, autokar z jej synami odjechał

Kobieta podróżowała z dwoma synami - w wieku 1,5 roku i 11 lat - autokarem relacji Kraków-Gdynia. Podczas postoju wysiadła, by przygotować młodszemu dziecku mleko. Chłopcy zostali w środku, nieświadomy kierowca odjechał, a zrozpaczona matka została na stacji paliw. O sprawie powiadomiono policjantów.

Do zdarzenia doszło we wtorek (7 lutego). Młodsza aspirant Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu poinformowała, że do dyżurnego policji zadzwonił kierowca autokaru relacji Kraków-Gdynia, który powiedział, że chwilę wcześniej, w okolicy Kutna (woj. łódzkie), miał postój na stacji paliw.