Nad Bałtykiem na rybkę, ale raczej z zamrażarki i dużo drożej niż rok temu

Reporter TVN24 Bartosz Bartkowiak odwiedził nadmorskie kurorty w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jaką rybę najlepiej zjeść nad Bałtykiem? Niestety okazuje się, że pierwsza pułapka czyhająca na głodnych turystów to hasło: świeża rybka prosto z morza. W większości wypadków to nieprawda.

- Najczęściej są to ryby z zamrażarki. Trafiają do nas z Norwegii , Turcji, Kazachstanu - relacjonuje reporter TVN24.

Były restaurator: prowadzący smażalnie często oszukują klientów

Potwierdza to Andrzej Boroń, były restaurator rybny. - Państwo prowadzący smażalnie często po prostu oszukują klientów. W Bałtyku nie ma kerguleny, tuńczyka ani miętusa, który jest z Argentyny - wymienia Boroń. I przyznaje, że zdarza się także, że tańsze gatunki ryb - jak na przykład czarniak czyli dorsz czarny - sprzedawane są jako droższe, w tym przypadku dorsz.

Smażona ryba co roku jest letnim hitem nad Bałtykiem

Były restaurator mówi, że tych bałtyckich ryb w restauracjach jest nie za wiele, ale to nie wcale nie oznacza, że klientom z tego powodu zadzieje się krzywda. Wszystko dlatego - jak wskazuje - że "polskie" ryby nie zawsze są dobrej jakości. - Bałtyckie ryby są niskiej jakości. Dorsz jest słabej jakości, gorszy niż z Norwegii. Śledź jest słabej jakości. Turbot jest dobry, sandacz jest dobry, zwłaszcza z Zatoki Pomorskiej, gdzie miesza się woda słodka i słona - wylicza.

Karolina Knapczyk, menedżerka restauracji w Dziwnowie poleca dorsza, choć zaznacza, że nie jest to świeży dorsz bałtycki. - Klienci nie wiedzą, że do końca 2022 roku nie dostaną świeżego polskiego dorsza z powodu okresu ochronnego, możliwości na świeżą rybę nie ma zbyt wielu - przyznaje.

Radzi, by pytać w restauracji o to, skąd pochodzą serwowane przez nich ryby i co polecają. - Ja wierzę, że będą szczerzy - mówi Knapczyk.