"Gwałtownie ruszył, potrącając policjanta", nie reagował na strzały. 35-latek aresztowany

35-latek podejrzany o czynną napaść na policjanta w Grudziądzu trafił na trzy miesiące do aresztu. Mężczyzna podczas kontroli potrącił policjanta. Ten oddał kilka strzałów w kierunku auta, jednak sprawcy udało się uciec. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.

O trzymiesięcznym areszcie dla 35-latka poinformował we wtorek podkom. Robert Szablewski z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło 14 maja w nocy. Policjanci podeszli do samochodu stojącego na jednym z parkingów.