Ksiądz miał celować z broni do policjantów i grozić protestującym. Przed sądem nie stanie

Jak informuje Justyna Plechowska z Prokuratury Okręgowej we Włocławku, na decyzję wpływ miało to, że ksiądz, który pierwotnie przyznał się do zarzucanych czynów, zmienił zdanie. Teraz nie przyznaje się do niczego. Jak tłumaczy prokuratura, w związku z tym pojawiły się wątpliwości, co właściwie wydarzyło się 28 października 2020 roku przed kościołem w Czernikowie.