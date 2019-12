Rodzina wracała z Wigilii, zderzyli się z policyjnym radiowozem

Pozostałe informacje

Dwie osoby dorosłe, dwoje dzieci oraz dwoje policjantów z obrażeniami – taki był bilans wypadku, do którego doszło w wigilijną... czytaj dalej »

Odtwórz: Matka pod wpływem amfetaminy opiekowała się trzylatkiem. Trafiła do aresztu

Ponad tysiąc świątecznych kartek trafi w tym roku do osób potrzebujących i samotnych w Szczecinie. Wszystkie są imienne i... czytaj dalej »

- Jakby ten tir ich zmiótł z drogi, to wylądowaliby na mojej masce - opowiada Dariusz, którego pod Szczecinkiem (woj.... czytaj dalej »

niedziela, 22 grudnia

Odtwórz: "Mówił, że trzeba zamknąć te dwa przejazdy, bo nie są bezpieczne". Na jednym z nich zginął

- Od jakiegoś czasu mówił, że trzeba zamknąć dwa przejazdy przez tory do naszej miejscowości, bo one nie są do końca bezpieczne... czytaj dalej »